Кубок России по велоспорту на треке начался с минуты молчания

Накануне в Омске стартовали Кубок и первенство России, а также всероссийские соревнования «Индея-спринт». На верхнюю ступень пьедестала поднялся и единственный представитель Кемеровской области.

Три крупных велосипедных турнира Омск принимает с 27 марта по 30 марта. Ожидалось, что участниками заездов станут порядка 120 гонщиков из 10-ти регионов России, а также гости из Казахстана. К сожалению, ссылаясь больше частью на финансовые проблемы, многие участники так и не появились на «Омском велотреке». В итоге 27 марта состязания начались для 70-ти гонщиков, представляющих Омскую область (50 человек), Свердловскую область (9), Республику Удмуртия (9), а также Кемеровскую (1) и Самарскую области (1).

Стартовый день был разбит на две гоночных сессии. Утром спортсмены проезжали квалификацию, а вечером — «призовые» заезды.

Первыми до медалей Первенства России добрались юниоры (17-18 лет). Гит с места на 1000 метров парами выиграл омский тандем — Александр Проценко-Кирилл Белокопытов . По сумме двух туров парни показали очень приличное время — 2 минуты 9,294 секунды, опередив ближайших конкурентов из Свердловской области на 5 секунд. У девушек аналогичную гонку выиграли гости из Удмуртии — Александра Коновалова и Ксения Семенцова (2.36,597).

Самой престижной дистанцией дня стали индивидуальные гонки преследования в ходе Кубка России, когда участники одновременно стартовали с противоположных сторон трека. У мужчин длина дистанции составила 4 км (16 кругов), за призы сражались только омичи. В гонке за 3-е место Родион Раевский догнал Виктора Подойникова и автоматически остановил заезд.

Финал между двумя опытными «шоссейниками» — Николаем Денисовым и Никитой Киржайкиным — получился куда более напряженным. После первой тысячи метров Никита опережал оппонента на ощутимые 1,2 секунды, но не смог развить успех и на отметке 2000 метров уже уступал более 2 секунд. Тем не менее, студент СибГУФКа, представлявший до 2014 года Московскую область, смог «перезагрузиться» и на отсечке 3000 метров вернул зыбкое преимущество (0,3 секунды). К финишу Киржайкин добавил, показав среднюю скорость в гонке 49,39 км/ч, и «привез» своему сопернику и другу почти 1 секунду.

— Победить помогла удача. Мы с Николаем хорошо знаем друг друга, и до финала я бы не решился сказать, кто станет первым. Было ощущение, что я спотратил слишком много сил в квалификации и на решающий заезд может не хватить. К счастью, в середине гонки перетерпел кризис и доработал до конца. У меня в карьере много «близких» к призовым местам результатов. Приятно, что сегодня всё же удалось выиграть, к тому же на Кубке России.

У женщин гонку преследования на 3000 метров покорила самая титулованная участница — мастер спорта по шоссейным и трековым гонкам Алёна Зотеева из Самарской области. В финале гонщица с уже заметным на лице адлеровским загаром на 6,2 секунды опередила омичку Викторию Гришечко, выдав среднюю скорость 46,51 км/ч.

— Сюда на Кубок России мы собирались серьезным составом, но другие девушки после сборов заболели, — заметила Алёна, которая и сама выглядела простуженной. — По организации в Омске всё четко, а вот в плане соперников и регионов, конечно, хочется большего. Интересно было бы погоняться с Москвой, Питером, Тулой, набрать форму. Зато вновь убедилась, что у вас реально готовиться к самым серьезным стартам — есть все условия для сборов и длительной работы. Моя личная цель на этот сезон — вновь пробиться на первенство Европы.

Последней дисциплиной 27 марта стали командные гонки преследования у юношей и девушек 15-16 лет в рамках «Индеи-спринт». Успеха здесь добился омский квартет в составе Дарьи Браун, Татьяны Ступко, Маргариты Дударенко и Полины Мазурчиковой. А у парней победу одержали омичи Эдуард Евсеев, Павел Чекмарёв, Владислав Боголюбов и примкнувший к ним Андрей Шевцов из города Белово (Кемеровская область).

Отметим, что вечерняя церемония открытия состязаний на «Омском велотреке» началась с минуты молчания в память о жертвах страшного пожара в Кемерово. Кроме Андрея Шевцова отношение к этому региону имели еще несколько призеров состязаний, в том числе беловчане Родион Раевский и Николай Денисов.

Награждение первых триумфаторов Кубка России, первенства России и «Индеи-спринт» провели замминистра спорта Омской области Антон Скоробогатов , директор «Омского велоцентра» Борис Ничипуренко и глава областной федерации велоспорта Павел Костюков.

Сегодня, 28 марта, гонщиков ждут гит и спринт, а также 4 разноплановых дисциплины в зачет трекового многоборья — омниума.