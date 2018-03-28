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В Гурьевском районе пройдут соревнования по конкуру
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В Гурьевском районе пройдут соревнования по конкуру 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В субботу, 31 марта в посёлке Свободное Гурьевского района состоится турнир по конкуру «Весенний кубок». Об этом калининградским «Вестям» сообщили в пресс-службе КРОО «Федерация современного пятиборья» Калининградской области.
Турнир пройдёт в манеже конно-спортивной базы «СШОР по современному пятиборью». Тип грунта — песок. Участвовать будут спортсмены школы олимпийского резерва по современному пятиборью и любители конного спорта от 12 до 14 лет.
В 14:30 стартует «Классический» конкур. Юные всадники будут преодолевать на лошадях препятствия с высотой до 70 см. А в 15:30 спортсменам предоставят усложнённые препятствия до 100 метров с джокером. Отмечается, что в этой дисциплине впервые стартуют дети в возрастной категории до 14 лет.
По правилам современного пятиборья, спортсмен будет седлать не свою лошадь, а ту, которую предоставит ему жребий. На то, чтобы объездить её, предоставляется 20 минут и всего 5 попыток на взятие препятствий.
Конечный результат будет зависеть от того, насколько быстро участник выполнил задание, а также от качества исполнения. Судьи будут учитывать такие моменты, как потеря контроля над лошадью, завал препятствия, а также потеря лошадью всадника или падение. За каждое техническое нарушение начисляются штрафные баллы.
Турнир по конкуру организован при поддержке Министерства спорта Калининградской области. Проводить соревнования будет президент федерации Артур Крупин и директор школы олимпийского резерва Сергей Левон.
фото: калининградская региональная общественная организация «Федерация современного пятиборья»
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