В Тверской области состоялся конкурс профессионального мастерства среди инспекторов по делам несовершеннолетних

В Твери прошел региональный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области на звание «Лучший по профессии».

В конкурсе приняли участие лучшие инспекторы ПДН по итогам первого этапа, проводимого в подразделениях. Став победителями на уровне отдела, инспекторы ПДН приехали в Управление МВД России по Тверской области, чтобы продолжить борьбу и выйти на всероссийский уровень.

Открывая конкурс, начальник отделения ПДН подполковник полиции Татьяна Соловьева пожелала всем участникам успеха, честной борьбы и достойной победы, отметив, что главная задача конкурса заключается в проверке знаний, необходимых стражам порядка для профессионального выполнения обязанностей, а также в повышении уровня их служебно-боевой подготовки.

В рамках конкурса полицейские соревновались в таких дисциплинах как «Специальная подготовка», «Огневая подготовка», «Физическая подготовка», «Технико-криминалистическая подготовка», «Медицинская подготовка».

Наибольшее количество баллов по итогам конкурса набрала инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Торжокский» Виолетта Дмитриева, именно ей и предстоит отстаивать честь УМВД России по Тверской области на Всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в мае текущего года в Воронеже.