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В Тверской области состоялся конкурс профессионального мастерства среди инспекторов по делам несовершеннолетних
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В Тверской области состоялся конкурс профессионального мастерства среди инспекторов по делам несовершеннолетних 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Твери прошел региональный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области на звание «Лучший по профессии».
В конкурсе приняли участие лучшие инспекторы ПДН по итогам первого этапа, проводимого в подразделениях. Став победителями на уровне отдела, инспекторы ПДН приехали в Управление МВД России по Тверской области, чтобы продолжить борьбу и выйти на всероссийский уровень.
Открывая конкурс, начальник отделения ПДН подполковник полиции Татьяна Соловьева пожелала всем участникам успеха, честной борьбы и достойной победы, отметив, что главная задача конкурса заключается в проверке знаний, необходимых стражам порядка для профессионального выполнения обязанностей, а также в повышении уровня их служебно-боевой подготовки.
В рамках конкурса полицейские соревновались в таких дисциплинах как «Специальная подготовка», «Огневая подготовка», «Физическая подготовка», «Технико-криминалистическая подготовка», «Медицинская подготовка».
Наибольшее количество баллов по итогам конкурса набрала инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Торжокский» Виолетта Дмитриева, именно ей и предстоит отстаивать честь УМВД России по Тверской области на Всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в мае текущего года в Воронеже.
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