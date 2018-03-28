Проектирование реконструкции стадиона «Труд» начнется в Балашихе в 2018 году

В этом году в Балашихе стартует проектирование реконструкции стадиона «Труд», сообщил глава Балашихи Сергей Юров

В этом году мы начинаем проектирование и реконструкцию стадиона «Труд» в Балашихе. Это объект с большой историей, сегодня в секциях на территории стадиона занимаются более тысячи детей

— Сергей Юров.

Он добавил, что на территории стадиона планируется построить

физкультурно-оздоровительный

комплекс с универсальным залом, также в планах реконструкция поля стадиона и старого здания спортивной школы олимпийского резерва «Балашиха».

В 2017 году на территории города начали функционировать открытый футбольный манеж и ФОК на стадионе «Метеор» и ФОК с бассейном на улице Заречной. В марте 2018 года открылся ФОК в микрорайоне Дзержинский.