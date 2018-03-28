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В парке «Сокольники» отметят международный день птиц 1 апреля
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В парке «Сокольники» отметят международный день птиц 1 апреля 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела проведет 1 апреля благотворительную акцию-концерт «Возьми под крыло». Об этом
сообщается
на портале парка «Сокольники».
«В программе события примут участие медийные лица, в фамилиях и псевдонимах которых присутствуют названия пернатых: Елена Воробей, Леня Голубков, Ольга Дроздова, супруги Стриженовы, Александр Дроздов, Анатолия Журавлев, Мария Голубкина, Влад Соколовский и многие другие. Все они получат возможность взять под опеку раненую или брошенную птицу», — говорится в сообщении.
Всех гостей события ждет представление «Сокол Show», песни и танцы с «птичьей» тематикой, а также выступление спикеров Минприроды России. В мероприятии примут участие дети из благотворительного фонда «Добрый дом», которым будет предложено расписать скворечники. Лучшие работы отметит Алина Кукушкина — актриса озвучания и дубляжа, голос Маши из известного мультсериала «Маша и Медведь».
Кроме того, выбрать и «взять под крыло» пернатого питомца из Орнитария сможет каждый участник акции неравнодушия. Время проведения — с 12:00 до 13:30. Место проведения — эстрада «Ротонда».
Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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