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В Кремле нет информации из Лондона по делу Скрипаля
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В Кремле нет информации из Лондона по делу Скрипаля 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Кремле до сих пор не получили официальной информации из Великобритании с объяснениями по делу Скрипаля и доказательствами обвинений в адрес Москвы.
"Можно наверное просто еще раз повторить, что, к нашему большому сожалению, до сих пор сколько-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой информации Лондон российской стороне так и не представлял", — подчеркнул представитель Кремля. «Сообщения, которые мы видели в СМИ, где утверждается, что именно вот эта информация была представлена в качестве аргументов, — конечно, вряд ли это выдерживает критику», — добавил он, говоря про распространенную презентацию из нескольких слайдов.
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