В Кремле нет информации из Лондона по делу Скрипаля

В Кремле до сих пор не получили официальной информации из Великобритании с объяснениями по делу Скрипаля и доказательствами обвинений в адрес Москвы.

"Можно наверное просто еще раз повторить, что, к нашему большому сожалению, до сих пор сколько-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Никакой информации Лондон российской стороне так и не представлял", — подчеркнул представитель Кремля. «Сообщения, которые мы видели в СМИ, где утверждается, что именно вот эта информация была представлена в качестве аргументов, — конечно, вряд ли это выдерживает критику», — добавил он, говоря про распространенную презентацию из нескольких слайдов.