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Чернышенко: профсоюз самостоятелен от КХЛ, Коваленко занимаются правоохранители
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Чернышенко: профсоюз самостоятелен от КХЛ, Коваленко занимаются правоохранители 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко оценил работу Андрея Коваленко во главе профсоюза игроков и прокомментировал скандал с его участием. На матче ветеранов Коваленко ударил судью.
«Несмотря на то, что судья, с которым так нехорошо поступил руководитель профсоюза игроков, не входит в систему КХЛ, лига сразу же выразила своё отношение к этому вопросу как нетерпимость к таким проявлениям. Особенно, когда это касается таких уважаемых людей, чемпионов, которые должны служить примером для других. Я думаю, что сама организация профсоюза является вполне самостоятельной. У них в мае будут свои выборы по поводу того, кто их возглавит. Что касается самого инцидента, то я знаю, что правоохранительные органы им занимаются и должны довести дело до логичного конца», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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