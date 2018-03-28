Чернышенко: профсоюз самостоятелен от КХЛ, Коваленко занимаются правоохранители 

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко оценил работу Андрея Коваленко во главе профсоюза игроков и прокомментировал скандал с его участием. На матче ветеранов Коваленко ударил судью.
«Несмотря на то, что судья, с которым так нехорошо поступил руководитель профсоюза игроков, не входит в систему КХЛ, лига сразу же выразила своё отношение к этому вопросу как нетерпимость к таким проявлениям. Особенно, когда это касается таких уважаемых людей, чемпионов, которые должны служить примером для других. Я думаю, что сама организация профсоюза является вполне самостоятельной. У них в мае будут свои выборы по поводу того, кто их возглавит. Что касается самого инцидента, то я знаю, что правоохранительные органы им занимаются и должны довести дело до логичного конца», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.