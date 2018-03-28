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Шахматисты Обручевского района оказались на высоте
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Шахматисты Обручевского района оказались на высоте 

Обручевский меридиан 47 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
25 марта во Дворце игровых видов спорта «Содружество» прошли Окружные отборочные соревнования ЮЗАО города Москвы по шахматам.
Мероприятие состоялось в рамках межокружной спартакиады «Спартакиада пенсионеров России». В соревнованиях участвовало 12 команд всех районов ЮЗАО. Команда Обручевского района в составе Владимира Федоровича Скородумова, Виктора Григорьевича Мельника, Ларисы Николаевны Хроповой, Екатерины Евгеньевны Васюковой заняла первое место, выиграв все командные встречи. Основным конкурентом шахматистов Обручевского района стала команда района Южное Бутово, которую обыграли со счетом 2,5:1,5. При счете 1,5:1,5 решающее очко в копилку команды Обручевского района принес Владимир Федорович Скородумов, выигравший, также как и Лариса Николаевна Хропова, все свои встречи.
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