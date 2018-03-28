Сборная Германии: Не солидарны с режимом в России, но приедем дарить радость

Сборная Германии не смогла добыть победы в двух недавних контрольных матчах. Но команду это не смущает, она готова к чемпионату мира в России.

Но не только отсутствие побед в играх не смущает немцев. Похоже, что и серьезные политические разногласия не сильно волнуют немецкую сборную в преддверии чемпионата мира. Корреспондент издания Bild Хайко Ниддерер побеседовал [https://www.bild.de/sport/fussball/wm-2018/darf-man-heiter-bei-putin-fussball-wm-spielen-55066752.bild.html] с представителями сборной Германии и выяснил их отношение к складывающейся ситуации вокруг России. «Советский спорт» приводит перевод самых интересных комментариев игроков и официальных лиц немецкой сборной.

«Через три месяца в России начнется чемпионат мира. В стране, президент которой сбрасывает в Сирии бомбы на детей, ведет скрытую войну в Восточной Украине и несет ответственность за распространение допинга. Будут ли наши футболисты с чистой совестью выступать на чемпионате мира, который обещает превратиться в пропагандистское шоу?», — задает вопрос Хайко Ниддерер, показывая своим собеседникам ужасающие фотографии искалеченных детей в Сирии.

Томас Мюллер (28 лет, «Бавария»): «Тут вопрос еще в том, будете ли вы также с чистой совестью освещать чемпионат мира? Думаю, что вам самим будет очень нелегко придумывать заголовки и писать статьи за счет нас — футболистов. Для нас вся эта ситуация и правда неприятна. Думаю, что происходящее не нравится никому. Положение в России, в Сирии. Теперь еще ищут связь со спортсменами. Но мы все же хотим сделать что-то хорошее для людей. А футбол — как раз то, что людям очень нравится».

Сандро Вагнер (30 лет, «Бавария»): «Мне — отцу семейства такие картины, словно нож в сердце. У меня нет слов. Но мы по профессии — футболисты. Мы играем в футбол, пытаемся подарить людям радость нашим видом спорта. У нас в Берлине очень много политиков, которых мы содержим на наши налоги. Считаю, что именно они должны действовать решительно, а не пытаться сформировать правительство месяцами».

Джошуа Киммих (23 года, «Бавария»): «Такие фотографии шокируют. Все мы — люди, никому не может быть приятно смотреть на такие фото. Но с другой стороны, мы никак не можем повлиять на то, в какой стране проводится чемпионат мира, а заодно и какую политику ведет эта страна-хозяйка».

Ларс Штиндль (29 лет, «Боруссия Менхенгладбах»): «Пока что у меня нет понимания, поеду ли я вообще не чемпионат мира. Поэтому я могу только сказать одно: я осуждаю любую войну. Желаю, чтобы боевые действия в Сирии прекратились как можно скорее».

Маттиас Гинтер (24 года, «Боруссия Менхенгладбах»): «Война — самое ужасное, что может быть на свете. Но мы — профессионалы — в результате всего находимся в неоднозначном и противоречивом положении. С одной стороны, чемпионат мира — самое важное событие в жизни футболиста. С другой стороны, мы все хотим мира и справедливости. Но чемпионат мира, на самом деле, может сыграть большую роль — он может сближать нации и религии».

Райнхард Гриндель (56 лет, президент немецкого футбольного союза): «Страданиям мужчин, женщин и детей нужно немедленно положить конец! Но сам футбол не может расхлебывать проблемы, которые не в силах решить ни ООН , ни крупные державы. Немецкий футбольный союз будет выступать за соблюдение прав человека и накануне, и во время чемпионата мира в России. Мы будем постоянно указывать на это в официальных беседах. Но на самом чемпионате мира в центре внимания должен быть именно футбол. Турнир не должен стать местом пропаганды сильных мира сего».

Йоахим Лев (58 лет, главный тренер): «Участие в чемпионате мира совершенно не означает, что мы солидарны с системой, режимом или главой государства. Мы не позволим себя использовать — мы всегда будем стоять на защите наших ценностей, таких как многообразие, открытость, толерантность. Мне самому бесконечно трудно видеть каждый день эти ужасные фотографии из Сирии, особенно со страдающими детьми. Я хочу, чтобы политика дипломатическим путем нашла выход из ситуации. Я также знаю, что летом миллионы немцев будут ждать от нас повторения прошлого успеха или хотя бы выхода в финал. Но прежде всего — еще одного титула чемпионов мира. Это и есть наша мечта».

По поводу бойкота чемпионата мира высказался и вице-президент Бундестага Вольфганг Кубики. С присущей немцам насмешкой над вечными футбольными соперниками –англичанами — он заявил: «Я ничего не думаю о бойкоте чемпионата мира. Если англичане не хотят ехать в Россию, потому что у них нет никаких шансов на поле — пожалуйста!».

В свою очередь президент Евангелической церкви и уполномоченный Евангелической церкви в Германии по вопросам спорта Фолькер Юнг предложил реформировать процесс выбора страны-хозяйки чемпионата мира по футболу: «ФИФА уже впряглась в пропагандистскую повозку. На мой взгляд, процедура выбора места проведения чемпионата мира должна учитывать политические взаимосвязи, особенно в вопросе соблюдения прав человека. Должна существовать возможность „быстрого реагирования“ на изменения — от санкций до полной отмены мероприятия. Что касается России, то я считаю, что в первую очередь должны взять слово политики, а затем и футбольные федерации. Мировая общественность предоставляет им такой шанс. Бойкот — это нечто вроде ультиматума, который следует очень хорошо обдумать».