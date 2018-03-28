Сын Хулио Иглесиаса и Миранды Рейнсбургер встречается с 19-летней теннисисткой Даниэль Оболевич. Длинноволосая и голубоглазая блондинка живет имеет русские корни, но уже несколько лет проживает в США. Испанское издание HOLA! уже опубликовал первые фото пары. И глядя на возлюбленную Мигеля, можно точно сказать: с братом Энрике у них вкусы сходятся. Ты только посмотри на Даниэль — это же копия Анны Курниковой! Вот Оболевич….. а вот Курникова.
Известно, что Даниэль, в отличие от Анны, не планирует связывать свою жизнь с теннисом, хотя занимается им с шести лет. Вот, кстати, одна из ее тренировок.
А у тебя с сестрой совпадают вкусы на парней?
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Фото:Facebook, Getty Images