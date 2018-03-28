Это гены! Брат Энрике Иглесиаса встречается с русской теннисисткой — копией Анны Курниковой

Сын Хулио Иглесиаса и Миранды Рейнсбургер встречается с 19-летней теннисисткой Даниэль Оболевич. Длинноволосая и голубоглазая блондинка живет имеет русские корни, но уже несколько лет проживает в США. Испанское издание HOLA! уже опубликовал первые фото пары. И глядя на возлюбленную Мигеля , можно точно сказать: с братом Энрике у них вкусы сходятся. Ты только посмотри на Даниэль — это же копия Анны Курниковой ! Вот Оболевич….. а вот Курникова.

Известно, что Даниэль, в отличие от Анны, не планирует связывать свою жизнь с теннисом, хотя занимается им с шести лет. Вот, кстати, одна из ее тренировок.

А у тебя с сестрой совпадают вкусы на парней?

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Фото:Facebook, Getty Images