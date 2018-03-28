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Будущее Уральской высокоскоростной магистрали решится в сентябре
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Будущее Уральской высокоскоростной магистрали решится в сентябре 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как распорядился министр транспорта РФ Максим Соколов, министерство будет обсуждать проект концессии 28 марта на коллегии. В заседании примут участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский и директор ХП «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов, сообщает «Повестка дня».
Замглавы губернатора Дубровского Руслан Гаттаров сообщил, что проект прошел три этапа: подано предложение о заключении концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию Уральской сверхскоростной магистрали. Переговорщиком в в этом процессе выступил Минтранс. Также получено заключение о предстоящем рассмотрении челябинского проекта.
Напомним, что УВСМ будет протяженность 218 километров и набирать скорость до 300 километров в час. Путь от Екатеринбурга до Челябинска составит 1 час 10 минут. Дорогу хотят начать использовать в 2024 году.
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