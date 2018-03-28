Будущее Уральской высокоскоростной магистрали решится в сентябре

Как распорядился министр транспорта РФ Максим Соколов , министерство будет обсуждать проект концессии 28 марта на коллегии. В заседании примут участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский и директор ХП «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов, сообщает «Повестка дня».

Замглавы губернатора Дубровского Руслан Гаттаров сообщил, что проект прошел три этапа: подано предложение о заключении концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию Уральской сверхскоростной магистрали. Переговорщиком в в этом процессе выступил Минтранс . Также получено заключение о предстоящем рассмотрении челябинского проекта.

Напомним, что УВСМ будет протяженность 218 километров и набирать скорость до 300 километров в час. Путь от Екатеринбурга до Челябинска составит 1 час 10 минут. Дорогу хотят начать использовать в 2024 году.