В Краснодарском крае перенесли введение курортного сбора с мая на июль

Заксобрание Краснодарского края внесло поправки в региональный закон о введении курортного сбора — начало эксперимента перенесено с 1 мая на 16 июля 2018 года.

Основная причина для переноса сроков — чемпионат мира по футболу, часть матчей которого в июне — июле пройдет в Краснодаре. Базы команд — участниц ЧМ разместятся в городах-курортах Анапа, Геленджик и Сочи. По федеральному законодательству от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры, спортивные судьи и специалисты, участвующие в ЧМ. На болельщиков, журналистов и иных лиц в составе делегаций льгота не распространяется.

«Инициатива вполне обоснованна. Достаточно сложно учитывать большое количество людей, которые приедут на чемпионат мира. Тем более когда базы подготовки, тренировки, размещения и непосредственно спортивных мероприятий находятся в разных городах. Если с одних гостей будем брать деньги, а с других нет, то вряд ли это позитивно скажется на имидже нашего края», — считает председатель краевого Заксобрания Юрий Бурлачко

Курортный сбор в качестве эксперимента будет взиматься до конца декабря 2022 года на территории 8 муниципалитетов Краснодарского края, включая Анапу, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ. Размер сбора составит 10 рублей за сутки проживания. Его обязан уплачивать каждый взрослый человек, проживающий в объекте размещения более суток. От уплаты сбора освобождаются все граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в пределах Краснодарского края.