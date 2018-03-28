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Дарья Виролайнен: «Тяжело совмещать спорт и материнство, но благодаря родителям получается»
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Дарья Виролайнен: «Тяжело совмещать спорт и материнство, но благодаря родителям получается» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен поблагодарила родителей за помощь в воспитании сына Даниэля. Родители Виролайнен и ее мужа приехали в Ханты-Мансийск, где с 29 марта по 4 апреля пройдет чемпионат России по биатлону.
— Здесь в сборе вся семья и это, конечно, помогает, поддерживает и поднимает настроение, — цитирует ugrasport.com Виролайнен. — Мы видимся редко из-за постоянных переездов. Тяжело совмещать спорт и материнство, но благодаря нашим с мужем родителям все получается. Без них мы никуда. Мы используем все возможности: иногда берем сына с собой, иногда сами приезжаем. Я как дочка спортсменки сама жила у бабушек, ходила в детский сад. Папа был дома значительно чаще, чем мама.
Напомним, что мать Виролайнен — трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова.
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