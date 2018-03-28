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Вышивка лентами для начинающих: миниатюра с цветком
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Вышивка лентами для начинающих: миниатюра с цветком 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Предлагаем вашему вниманию подробный мастер-класс по вышивке лентами для начинающих. Этой небольшой вышитой миниатюркой можно украсить скатерть, салфетку, косметичку и даже одежду.
Как вышить сердце шёлковыми лентами: мастер-класс для начинающих
Вам потребуется:
Ткань: хлопок, лен, габардин Лента атласная розовая, шириной 25 мм — 0,5 м Лента атласная зеленая, шириной 6мм и 1 мм — по 0,5 м Различные нити Бисер, бусины Игла гобеленовая, ножницы, зажигалка и пяльцы.
Шаг 1  Вышейте стебельчатым швом веточки.
Шаг 2  На веточках вышейте «звездочки», три небольших пересекающихся стежка.
Шаг 3  Вышейте центральный цветок прямым ленточным швом с проколом. Выведите ленту на лицевую сторону, отступив немного, проколите её и уведите на изнанку. Этим швом вышейте все пять лепестков цветка.
Шаг 4  Пришейте бусины. Можно подобрать их разные по размеру.
Шаг 5  Вышейте листву тем же стежком, что и центральный цветок.
Вышивка готова!
Подробности мастер-класса смотрите в видео-уроке:
Ольга Собянина
Ольга успешно занимается вышивкой лентами с 2012 года. Проводит оффлайн мастер-классы и записывает обучающие видео по вышивке лентами. С удовольствием делится своим опытом, секретами и лайфхаками, которые облегчают и упрощают жизнь любого творческого человека.
Познакомиться с творчеством Ольги и её работами можно на YouTube и в блоге о вышивке лентами.
Автор мастер-класса, фото и видео: Ольга Собянина Материал подготовила Юлия Деканова
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