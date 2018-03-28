Вышивка лентами для начинающих: миниатюра с цветком

Предлагаем вашему вниманию подробный мастер-класс по вышивке лентами для начинающих. Этой небольшой вышитой миниатюркой можно украсить скатерть, салфетку, косметичку и даже одежду.

Как вышить сердце шёлковыми лентами: мастер-класс для начинающих

Вам потребуется:

Ткань: хлопок, лен, габардин Лента атласная розовая, шириной 25 мм — 0,5 м Лента атласная зеленая, шириной 6мм и 1 мм — по 0,5 м Различные нити Бисер, бусины Игла гобеленовая, ножницы, зажигалка и пяльцы.

Шаг 1 Вышейте стебельчатым швом веточки.

Шаг 2 На веточках вышейте «звездочки», три небольших пересекающихся стежка.

Шаг 3 Вышейте центральный цветок прямым ленточным швом с проколом. Выведите ленту на лицевую сторону, отступив немного, проколите её и уведите на изнанку. Этим швом вышейте все пять лепестков цветка.

Шаг 4 Пришейте бусины. Можно подобрать их разные по размеру.

Шаг 5 Вышейте листву тем же стежком, что и центральный цветок.

Вышивка готова!

Подробности мастер-класса смотрите в видео-уроке:

Ольга успешно занимается вышивкой лентами с 2012 года. Проводит оффлайн мастер-классы и записывает обучающие видео по вышивке лентами. С удовольствием делится своим опытом, секретами и лайфхаками, которые облегчают и упрощают жизнь любого творческого человека.

Познакомиться с творчеством Ольги и её работами можно на YouTube и в блоге о вышивке лентами.