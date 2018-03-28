Участницы всероссийского конкурса «Чайка» сдали нормы ГТО

28 марта прошел спортивный этап всероссийского конкурса «Чайка», посвященного 55-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой . Участие в нем принимают россиянки в возрасте от 18 до 35 лет, проявившие себя в различных сферах жизни своего региона: культурной, научной, спортивной, общественной, трудовой.

— Конкурс проводится в целях выявления и поддержки достойных молодых жительниц нашей страны, формирования образа современной российской девушки, — сказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. — «Чайка» — одно из самых ярких мероприятий, которые проходят в нашем регионе. И то, что в нем есть спортивная составляющая, очень важно. Это отличный механизм для продвижения в молодежной среде сдачи норм ГТО, для развития массового спорта.

В этом году конкурс проводится уже в пятый раз. Впервые он состоялся в рамках празднования 50-летия полета Валентины Терешковой в космос в 2013 году, а с 2014 года получил статус всероссийского.

На этот раз было подано 82 заявки, по итогам заочного отборочного этапа в очный этап конкурса прошли 15 участниц из разных регионов России. Девушки приехали в Ярославль из Республики Татарстан, Ненецкого автономного округа, Саратовской, Липецкой, Тульской, Ивановской, Курской, Свердловской, Орловской, Ульяновской и Калининградской областей, городов Омска и Санкт-Петербурга. Ярославскую область представляет исполнительный директор компании «Russia Running» и организатор проекта «Бегом по Золотому кольцу» Юлия Агеева.

Очный этап конкурса включает тестирование по всероссийскому комплексу «Готов к труду и обороне», выполнение заданий на определение уровня общих знаний и эрудиции, сценическое представление участниц, раскрывающее их достижения и таланты.

Сегодняшний этап соревнований позволил определить уровень физической подготовки участниц посредством сдачи норм ГТО. В их числе — стрельба из лазерной винтовки, наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, отжимания. Все девушки успешно справились с заданиями.

Итоги будут подведены на всероссийском финале конкурса «Чайка-2018», который состоится в КЗЦ «Миллениум» 30 марта.