Четверо мужчин жестоко избили воронежского блогера: видео появилось в сети 

Формальным поводом для драки стала съёмка ролика. Четверо мужчин жестоко избили воронежского блогера, одного из авторов канала на YouTube «Стопхлам» в субботу, 24 марта. Видео драки опубликовала знакомая пострадавшего Анастасия. По словам девушки, она приехала в Воронеж и познакомилась со вторым автором «Стопхлама», Мариной. Девушки записывали видео с одной в рубрику «автодевочки», после чего решили на своём внедорожнике «покрутить пятаки», или подрифтовать на площадке между производственными зданиями и гаражами. Четверо мужчин сначала смотрели за автомобилистками, затем потребовали у них уехать и принялись избивать оператора. Екатерина Трещикова