Ещё
Четверо мужчин жестоко избили воронежского блогера: видео появилось в сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четверо мужчин жестоко избили воронежского блогера: видео появилось в сети 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Формальным поводом для драки стала съёмка ролика. Четверо мужчин жестоко избили воронежского блогера, одного из авторов канала на YouTube «Стопхлам» в субботу, 24 марта. Видео драки опубликовала знакомая пострадавшего Анастасия. По словам девушки, она приехала в Воронеж и познакомилась со вторым автором «Стопхлама», Мариной. Девушки записывали видео с одной в рубрику «автодевочки», после чего решили на своём внедорожнике «покрутить пятаки», или подрифтовать на площадке между производственными зданиями и гаражами. Четверо мужчин сначала смотрели за автомобилистками, затем потребовали у них уехать и принялись избивать оператора. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
На остановке в Воронеже под колёса поехавшего автобуса упала пенсионерка При поддержке СИБУРа в Воронеже впервые прошёл этап Международного инженерного чемпионата Воронежцы сняли на видео краснокнижного дятла за «обедом»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР17
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет
Итальянский клуб «развели» на 2 млн евро
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение