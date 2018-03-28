Первый чемпионат по рыбной ловле донной удочкой пройдет в КЧР

Рыболовный чемпионат по фидеру пройдет в Карачаево-Черкесии, сообщает Интерфакс-Юг со ссылкой на руководителя региональной федерации рыболовного спорта Сергея Бугаева

По его словам в регионе и раньше проходили чемпионаты по рыбной ловле спиннингом с берега. Соревнования с использованием донной удочки (фидера) будут проводиться впервые. Старт запланирован на 1 апреля.

Итоги чемпионата будут подводить в личном и командном зачетах.

Десятки рыбаков из Адыгеи, Северной Осетии, КБР и других регионов встретятся на одном из прудов в Прикубанском районе республики.