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Первый чемпионат по рыбной ловле донной удочкой пройдет в КЧР
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Первый чемпионат по рыбной ловле донной удочкой пройдет в КЧР 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Рыболовный чемпионат по фидеру пройдет в Карачаево-Черкесии, сообщает Интерфакс-Юг со ссылкой на руководителя региональной федерации рыболовного спорта Сергея Бугаева.
По его словам в регионе и раньше проходили чемпионаты по рыбной ловле спиннингом с берега. Соревнования с использованием донной удочки (фидера) будут проводиться впервые. Старт запланирован на 1 апреля.
Итоги чемпионата будут подводить в личном и командном зачетах.
Десятки рыбаков из Адыгеи, Северной Осетии, КБР и других регионов встретятся на одном из прудов в Прикубанском районе республики.
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