«Сижу на спорте». Форум «Сообщество» обсудил вопросы оздоровления нации 

Интерес к физкультуре и спорту, да и к своему здоровью вообще, только за последние пять лет заметно вырос, констатировали участники форума «Сообщество». Этому способствовало, к примеру, принятие законодательства об ужесточении распространения и потребления табака и алкоголя. Однако, по мнению делегатов, остается достаточно много россиян, кто не задумывается об этом, и сегодня важно повысить их ответственность за свое здоровье. Было высказано предложение каждому жителю страны выдать паспорт здоровья, в котором указывались бы индивидуальные медицинские рекомендации.
Как отметил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, официальная статистика фиксирует рост числа людей, активно занимающихся физкультурой и спортом. Вместе с тем цифры вызвали у него сомнения: они свидетельствуют, что спортом занимаются 46,3% россиян в возрасте до 17 лет, а 51,2% вовлеченных — это взрослое население. Усомнившись, Фадеев тут же, на месте, провел голосование среди собравшихся в зале. Результат оказался близок к официальным данным: на вопрос «при вашем образе жизни находите ли вы время для спорта?», 42% ответили положительно — это те, кто постоянно занимается спортом.
Продолжая дискуссию, Валерий Фадеев заметил, что школьники, с одной стороны, дают «хорошие показатели», с другой — «если бы они активно занимались спортом, тогда не жаловались бы военкоматы». «Врачи говорят, что каждый третий школьник страдает хроническими заболеваниями. Очень плохое состояние здоровья у 1,5% школьников», — отметил Фадеев.
Этим словам возразила представитель военно-призывной комиссии Астрахани Лариса Тимофеева, попросившая слово из зала. Все не так плохо, оказывается. По ее словам, в регионе к концу 2017 года годными к службе без ограничений признаны 40% ребят, с незначительными ограничениями (например, с полнотой) — 36%, ограниченно годны 16%, негодных к службе всего 1% призывников, а временно негодных — 6%.
«Призывники стали стремиться в армию. Ребята хотят идти служить, — утверждает Тимофеева. — Они аргументируют это тем, что хотят защищать Родину, хотят получить в дальнейшем хорошую работу. Даже когда у них идет градации между «временно не годен» и «годен», они говорят: я немного поправлюсь (если веса не хватает) или похудею и снова к вам приду. Они хотя заниматься спортом, они хотят вести здоровый образ жизни».
Не всегда это только удается. Как рассказали в Общественной палате России, постоянно поступают жалобы тренеров на то, что их не пускают в общеобразовательные школы, чтобы набрать детей в спортивные секции. Специалистов разворачивают уже на входе в учреждения охранники — все в рамках обеспечения безопасности школьников. Сами же дети не всегда могут найти нужную секцию, да и не все родители это способны сделать без чьей-то подсказки.
Если для молодежи созданы неплохие условия для занятий физкультурой и спортом (у ребят даже появился сленг «сижу на спорте»), то для старшего поколения, по мнению участников обсуждения, таких условий почти нет. Председатель экспертного совета при Совете Федерации Константин Вырупаев, отметил, что нужно работать и с этими людьми тоже. Эксперт предложил разработать понятную систему, концепцию вовлечения представителей старшего поколения в деятельность по сохранению собственного здоровья.
Для всех категорий нужна, конечно, мотивация. Сегодня стимулирующую роль играют и победы российских спортсменов, и спортивные телепроекты. К этой работе, считают участники дискуссии, должны привлекаться военно-патриотические движения, ведь спорт — «это тоже один из элементов духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи». Об этом, в частности, говорил и олимпийский чемпион по гребле Максим Опалев, который сейчас занимается созданием и развитием центров водных видов спорта. По его словам, Олимпийские игры в Корее показали, «насколько тема спорта важна для наших граждан».
Но проблема, отметил Опалев, в том, что государство сокращает финансирование спорта, и вопросы нередко решаются за счет привлечения средств бизнеса.
Вопреки всем заявлениям о том, что на повышение внимания населения к физкультуре и спорту не хватает денежных средств, один из представителей Кубани заявил, что в его казачьей станице даже на 20 тысяч в год можно было бы сделать многое, нужно лишь правильно определить приоритеты и потребности.
Есть и еще одна важная проблема. По всей стране большую популярность получили фитнес-центры. Но кто в них работает? Зачастую это люди, не имеющие специального образования — ни медицинского, ни педагогического, ни спортивного. «Этот момент законодательно не регулируется. Сейчас мы разрабатываем профессиональный стандарт для работников фитнеса, спортзалов», — отметила участница дискуссии Елена Истягина-Елисеева.
На форуме поднималась и тема здоровья семьи. По мнению делегатов, в школах нужны специальные уроки для девочек как будущих жен, мам. Когда-то такие уроки были, но программа много лет назад была закрыта. Сегодня ее возрождением могут и должны заняться общественники. Впрочем, возможно, что эта программа вновь станет официальной и обязательной для всех — планы по введению в школах уроков здоровья у федеральных законодателей уже прорабатываются.
Все озвученные вопросы более детально участники форума обсуждают на отдельных площадках. Эксперты, общественники, представители органов власти совместными усилиями вырабатывают предложения, которые позволят справиться с трудностями, препятствующими более активному вовлечению жителей страны в физкультуру и спорт.
Фото: oprf.ru