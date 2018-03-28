«Сижу на спорте». Форум «Сообщество» обсудил вопросы оздоровления нации

Интерес к физкультуре и спорту, да и к своему здоровью вообще, только за последние пять лет заметно вырос, констатировали участники форума «Сообщество». Этому способствовало, к примеру, принятие законодательства об ужесточении распространения и потребления табака и алкоголя. Однако, по мнению делегатов, остается достаточно много россиян, кто не задумывается об этом, и сегодня важно повысить их ответственность за свое здоровье. Было высказано предложение каждому жителю страны выдать паспорт здоровья, в котором указывались бы индивидуальные медицинские рекомендации.

Как отметил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев , официальная статистика фиксирует рост числа людей, активно занимающихся физкультурой и спортом. Вместе с тем цифры вызвали у него сомнения: они свидетельствуют, что спортом занимаются 46,3% россиян в возрасте до 17 лет, а 51,2% вовлеченных — это взрослое население. Усомнившись, Фадеев тут же, на месте, провел голосование среди собравшихся в зале. Результат оказался близок к официальным данным: на вопрос «при вашем образе жизни находите ли вы время для спорта?», 42% ответили положительно — это те, кто постоянно занимается спортом.

Продолжая дискуссию, Валерий Фадеев заметил, что школьники, с одной стороны, дают «хорошие показатели», с другой — «если бы они активно занимались спортом, тогда не жаловались бы военкоматы». «Врачи говорят, что каждый третий школьник страдает хроническими заболеваниями. Очень плохое состояние здоровья у 1,5% школьников», — отметил Фадеев.

Этим словам возразила представитель военно-призывной комиссии Астрахани Лариса Тимофеева, попросившая слово из зала. Все не так плохо, оказывается. По ее словам, в регионе к концу 2017 года годными к службе без ограничений признаны 40% ребят, с незначительными ограничениями (например, с полнотой) — 36%, ограниченно годны 16%, негодных к службе всего 1% призывников, а временно негодных — 6%.

«Призывники стали стремиться в армию. Ребята хотят идти служить, — утверждает Тимофеева. — Они аргументируют это тем, что хотят защищать Родину, хотят получить в дальнейшем хорошую работу. Даже когда у них идет градации между «временно не годен» и «годен», они говорят: я немного поправлюсь (если веса не хватает) или похудею и снова к вам приду. Они хотя заниматься спортом, они хотят вести здоровый образ жизни».

Не всегда это только удается. Как рассказали в Общественной палате России, постоянно поступают жалобы тренеров на то, что их не пускают в общеобразовательные школы, чтобы набрать детей в спортивные секции. Специалистов разворачивают уже на входе в учреждения охранники — все в рамках обеспечения безопасности школьников. Сами же дети не всегда могут найти нужную секцию, да и не все родители это способны сделать без чьей-то подсказки.

Если для молодежи созданы неплохие условия для занятий физкультурой и спортом (у ребят даже появился сленг «сижу на спорте»), то для старшего поколения, по мнению участников обсуждения, таких условий почти нет. Председатель экспертного совета при Совете Федерации Константин Вырупаев , отметил, что нужно работать и с этими людьми тоже. Эксперт предложил разработать понятную систему, концепцию вовлечения представителей старшего поколения в деятельность по сохранению собственного здоровья.

Для всех категорий нужна, конечно, мотивация. Сегодня стимулирующую роль играют и победы российских спортсменов, и спортивные телепроекты. К этой работе, считают участники дискуссии, должны привлекаться военно-патриотические движения, ведь спорт — «это тоже один из элементов духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи». Об этом, в частности, говорил и олимпийский чемпион по гребле Максим Опалев , который сейчас занимается созданием и развитием центров водных видов спорта. По его словам, Олимпийские игры в Корее показали, «насколько тема спорта важна для наших граждан».

Но проблема, отметил Опалев, в том, что государство сокращает финансирование спорта, и вопросы нередко решаются за счет привлечения средств бизнеса.

Вопреки всем заявлениям о том, что на повышение внимания населения к физкультуре и спорту не хватает денежных средств, один из представителей Кубани заявил, что в его казачьей станице даже на 20 тысяч в год можно было бы сделать многое, нужно лишь правильно определить приоритеты и потребности.

Есть и еще одна важная проблема. По всей стране большую популярность получили фитнес-центры. Но кто в них работает? Зачастую это люди, не имеющие специального образования — ни медицинского, ни педагогического, ни спортивного. «Этот момент законодательно не регулируется. Сейчас мы разрабатываем профессиональный стандарт для работников фитнеса, спортзалов», — отметила участница дискуссии Елена Истягина-Елисеева.

На форуме поднималась и тема здоровья семьи. По мнению делегатов, в школах нужны специальные уроки для девочек как будущих жен, мам. Когда-то такие уроки были, но программа много лет назад была закрыта. Сегодня ее возрождением могут и должны заняться общественники. Впрочем, возможно, что эта программа вновь станет официальной и обязательной для всех — планы по введению в школах уроков здоровья у федеральных законодателей уже прорабатываются.

Все озвученные вопросы более детально участники форума обсуждают на отдельных площадках. Эксперты, общественники, представители органов власти совместными усилиями вырабатывают предложения, которые позволят справиться с трудностями, препятствующими более активному вовлечению жителей страны в физкультуру и спорт.

Фото: oprf.ru