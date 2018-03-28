Самые эффектные жены российских футболистов

Инна и Юрий познакомились, когда ей было всего 17, а ему — 23. По словам футболиста, это была любовь с первого взгляда. Спустя неделю он признался в своих чувствах, и с тех пор они неразлучны. «Есть ли романтика, спустя 11 лет совместной жизни? Отвечу так: не сомневайтесь, она есть! Муж вырывается на час с работы, и жена убегает к любимому от детей. Ну разве не романтика провести час с 21.30-22.30 с мужем под запретом?» — рассказала Инна в комментариях под одним из постов в Instagram.

Жизнь супруги футболиста Павла Мамаева интересует интернет-пользователей куда сильнее, чем его спортивные успехи. Подписчики в Instagram с интересом обсуждают внешность Аланы, ее наряды и роскошные курорты, на которых Алана, судя по снимкам, живет. «Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро придется найти время для лечения. Поэтому товарищи пора отдыхать», — объяснила в одном из постов свою жизненную позицию Мамаева.

Ольга Березуцкая (жена Василия Березуцкого)

«В первый же день мы поняли, что у нас абсолютно одинаковые взгляды: мы оба хотели семью и детей. На тот момент Васе было 26 лет. Для футболиста — это приличный возраст. Он был единственным холостяком в команде. Мне тогда исполнился 21 год», — вспоминала Ольга Березуцкая в одном из интервью.

Они с Василием — образцовая пара в российском футболе. Пока муж гоняет мяч по полю, жена активно занимается спортом, воспитывает сына и не забывает делиться успехами в соцсетях.

Екатерина и Вячеслав Малафеевы поженились в 2012 году, спустя год после аварии, в которой погибла первая жена футболиста Марина. Новая возлюбленная поддержала Вячеслава после страшной трагедии и усыновила его детей.

Супруги вместе уже шесть лет и с каждым годом отношения в паре становятся все крепче. «Все свободное время я уделяю семье и детям. Работа и саморазвитие не ушли из моей жизни, тем не менее, воспитание детей сейчас для меня главная забота», — рассказала Екатерина в одном из интервью.

Марию Погребеняк могут не знать, разве что, люди, которые никогда не сидели в Instagram. Эта эффектная блондинка — своеобразная российская версия Пэрис Хилтон . Мария сделала себя сама (во всех, даже не самых очевидных смыслах этого слова). Ее называют живой куклой или просто завидуют молча.

Со своим мужем Павлом Мария прошла весь его карьерный путь. Они полюбили друг друга, когда Маше исполнилось 17 лет, а 21-летний Павел играл в футбольной команде в Ярославле. Сейчас они воспитывают троих сыновей и считаются одной из самых крепких пар в отечественном футболе.