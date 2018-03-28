Спортсмены образовательного комплекса завоевали 2 место в отборочном этапе соревнований по настольному теннису

На днях состоялся отборочный тур соревнований по настольному теннису среди юношей в конференции «ЮГ» в рамках XII Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования города Москвы. По его итогам команда образовательного комплекса «Юго-Запад» завоевала второе место.

Отборочный этап в конференции «ЮГ» по настольному теннису, в котором приняли участие 16 команд, проходил на базе Колледжа связи №54. Студенты образовательного комплекса «Юго-Запад» в составе: Попов Андрей Ковалевский Владислав , Аленичев Игорь, Пронин Сергей , Алешков Денис — уступили соперникам лишь одну встречу со счетом 1:2 и заняли 2 место в своей конференции.

Финальный этап соревнований по настольному теннису XII Спартакиады, в котором теперь предстоит играть ребятам, состоится 5 и 6 апреля 2018 года.