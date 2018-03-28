Александр Крылов возглавил совет директоров ХК «Авангард»

"Я вижу свою задачу в том, чтобы «Авангард» укреплял свой статус клуба — лидера КХЛ, показывал красивый, искрометный хоккей, который нравится зрителям, и всегда достигал максимально высоких результатов. Обещаю сделать все, чтобы каждая игра превращалась в праздник, а зал «Арены Омск» был заполнен болельщиками и ценителями спорта", — сказал Крылов.

Он сменил на посту председателя совета директоров клуба Александра Дыбаля

Крылов с 2005 года занимал должность заместителя руководителя дирекции по реализации в ООО «Сибур» . В декабре 2009 года он стал директором по региональным продажам «Газпром нефти».

В сезоне-2017/18 «Авангард» в 1/8 финала плей-офф КХЛ уступил в серии до четырех побед уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4).