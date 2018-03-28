За аккредитацию самарских медиков будет отвечать профессор СамГМУ

Областная ассоциация самарских врачей переизбрала нового президента. Около 150 представителей различных медицинских учреждений отдали свои голоса за единственного кандидата.

Самарская областная ассоциация врачей (СОАВ) была создана в 1992 году. Она занимается профессиональным развитием медиков, защищает юридические и профессиональные права докторов. В состав СОАВ входят 50% медицинских работников региона. В недавнем времени участники объединения начали заниматься аккредитацией молодых сотрудников.

— Члены ассоциации переназначили президентом Сергея Измалкова . Его кандидатуру утвердили практически единогласно в формате открытого голосования, — сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.