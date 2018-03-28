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За аккредитацию самарских медиков будет отвечать профессор СамГМУ
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За аккредитацию самарских медиков будет отвечать профессор СамГМУ 

63.ru 49 минут назад
Фото: 63.ru
Областная ассоциация самарских врачей переизбрала нового президента. Около 150 представителей различных медицинских учреждений отдали свои голоса за единственного кандидата.
Самарская областная ассоциация врачей (СОАВ) была создана в 1992 году. Она занимается профессиональным развитием медиков, защищает юридические и профессиональные права докторов. В состав СОАВ входят 50% медицинских работников региона. В недавнем времени участники объединения начали заниматься аккредитацией молодых сотрудников.
— Члены ассоциации переназначили президентом Сергея Измалкова. Его кандидатуру утвердили практически единогласно в формате открытого голосования, — сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.
Сергей Измалков возглавляет СОАВ с 2011 года. Он заведует кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии СамГМУ. Также переизбранный президент имеет титул заслуженного врача России, является лауреатом премии Правительства РФ и имеет ученую степень доктора медицинских наук.
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