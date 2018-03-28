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Школьники из Вешняков встретились с легендой баскетбола
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Школьники из Вешняков встретились с легендой баскетбола 

Управа района Вешняки 44 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
«Технологический колледж №21» посетил олимпийский чемпион 1972 года и один из прототипов главного героя фильма «Движение вверх» Алжан Мусурбекович Жармухамедов.
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх.
В ходе встречи с учащимися колледжа №21, Алжан рассказал детям и подросткам о «Движении вверх» и своей спортивной карьере, начавшейся с Института физической культуры. Причём молодого человека не остановило то, что из-за плохого зрения (-2,5) он потерял две фаланги на двух пальцах правой руки, работая в цеху на предприятии.
Особый акцент Алжан Мусурбекович Жармухамедов сделал на то, что после того как легендарная игра была за сборной СССР, сборная США потеряла статус «непобедимой».
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