Ещё
«Бостон» продлил контракт с Харой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бостон» продлил контракт с Харой 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
«Бостон» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с капитаном команды Здено Харой. Новое соглашение между 41-летним защитником и «Брюинз» рассчитано на один год. По его условиям словацкий игрок обороны гарантированно заработает 5 миллионов долларов, еще 1,75 миллиона долларов он может получить в виде бонусов.
Напомним, Хара выступает за «Бостон» с 2006 года (в сезоне-2012/13 во время локаута он играл в КХЛ за «Лев»). За это время защитник принял участие в 888 матчах в «регулярке», набрав 442 (138+304) очка. В плей-офф на его счету 102 игры. В них словак отметился 45 (12+33) баллами за результативность.
Bruins sign Zdeno Chara to one-year contract extension: https://t.co/ZPr2lxt2NW pic.twitter.com/YipgzyLsbm
— Boston Bruins (@NHLBruins) 28 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Фанаты "Спартака" проведут первый тайм матча с "Тосно" в тишине в память о жертвах трагедии в Кемерове Леонид Слуцкий: "Русским футболистам было бы полезно поиграть в Англии, Германии или Испании" Андрей Разин: "Тольятти после исключения "Лады" - это "город-тьма"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР17
Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение