«Бостон» продлил контракт с Харой

«Бостон» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с капитаном команды Здено Харой . Новое соглашение между 41-летним защитником и «Брюинз» рассчитано на один год. По его условиям словацкий игрок обороны гарантированно заработает 5 миллионов долларов, еще 1,75 миллиона долларов он может получить в виде бонусов.

Напомним, Хара выступает за «Бостон» с 2006 года (в сезоне-2012/13 во время локаута он играл в КХЛ за «Лев»). За это время защитник принял участие в 888 матчах в «регулярке», набрав 442 (138+304) очка. В плей-офф на его счету 102 игры. В них словак отметился 45 (12+33) баллами за результативность.

Bruins sign Zdeno Chara to one-year contract extension: https://t.co/ZPr2lxt2NW pic.twitter.com/YipgzyLsbm

— Boston Bruins (@NHLBruins) 28 марта 2018 г.