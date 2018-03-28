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Родион Мирошник: Климкин отправился бы в Вашингтон «хоть тушкой, хоть чучелом»
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Родион Мирошник: Климкин отправился бы в Вашингтон «хоть тушкой, хоть чучелом» 

Украина.ру 20 минут назад
Фото: Украина.ру
Хоть тушкой, хоть чучелом! #Климкин побоялся заразить американцев насморком!
Министр иностранных дел страны с внешним управлением из-за простуды не полетел на дебаты в ООН, куда его настоятельно звали реальные правители!? Он даже в твиттере написал, что «так бывает»… Однако, ТАК не бывает;)))
Климкин, в последний момент получил из Вашингтонского обкома, рекомендацию не приезжать на мероприятие в ООН. Объяснение «так бывает», объяснение для олухов, которых устраивает хорошая мина при плохой игре.
У меня есть подозрения, что на приглашение из-за океана, Климкин отправился бы «хоть тушкой, хоть чучелом», даже в предынфарктном состоянии с капельницами в обеих руках. Ну а когда рекомендация не совершать столь разрекламированный визит «прилетела» в последний момент, то и насморк становится непреодолимой преградой!
Вся Украина, и не только, истово молится за выздоровление Павла Климкина!
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