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Самарский стадион «Заря» ждет реконструкцию
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Самарский стадион «Заря» ждет реконструкцию 

Волга Ньюс 1 час назад
В советское время стадион принадлежал заводу «Металлист» и начал функционировать в 50-е годы прошлого века. На нем шли матчи первенства города и области по футболу, а также работало множество секций. Долгие годы там существовал специализированный комплекс для подготовки пожарных. Но в последние годы спортобъект обветшал и то, что ему необходим ремонт, не раз говорилось на различных встречах и совещаниях.
Жители жилого массива Машстрой рассказывали, что во время субботников они не раз приводили территорию стадиона в порядок, но этого в настоящее время явно недостаточно.
Елена Лапушкина подчеркнула, что стадион является знаковым местом для самарцев, и он планируется к восстановлению. Администрация сейчас рассматривает различные варианты финансирования этой работы.
Параллельно департаменту градостроительства и департаменту физической культуры и спорта даны поручения изучить типовые проекты реконструкции стадионов и рассмотреть возможность их реализации на «Заре».
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