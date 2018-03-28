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Белорусы и россияне: фотолетопись нашей дружбы
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Белорусы и россияне: фотолетопись нашей дружбы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
…А в небе — голуби
Фестиваль «Славянский базар в Витебске» уже давно завоевал репутацию нерядового события в культурной жизни Беларуси и России. Он давно стал традицией, как и проведение в рамках фестиваля в музее Ильи Репина в Здравнёво Дня Союзного государства. Снимок сделан в июле 2015-го — в год 70-летия Великой Победы. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота вместе с юными художниками выпускает в небо голубей как символ душ героев, падших на войне. И этот символический шаг тоже стал традицией.
По словам Государственного секретаря, «Здравнёво становится центром притяжения юных талантов».
Мужской поступок Фомочкина
А на этой фотографии мы видим Андрея Фомочкина, человека, который 7 сентября 2016 года на стадионе «Маракана» во время церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро развернул над головой флаг России вопреки всем запретам. Напомним: российская сборная в полном составе была несправедливо дисквалифицирована Международным паралимпийским комитетом. Андрей Фомочкин успел пройти с российским триколором лишь несколько десятков метров, после чего организаторы соревнований флаг у него отобрали, а самого нарушителя лишили аккредитации. Позже стало известно, что белорусская делегация планировала пронести на открытии Олимпиады вместе с белорусским флагом еще и большой российский стяг. К сожалению, он был отобран у белорусских спортсменов бдительными представителями Международного паралимпийского комитета.
На одной из встреч с журналистами представитель МИД Беларуси заявил, что Андрей Фомочкин на церемонии открытия поступил по-товарищески и по-мужски, а Беларусь готова отвечать за его смелый поступок.
И Минск, и Петербург, и Краснодар…
В сентябре 2016 года в только что открывшийся для пассажирских перевозок московский аэропорт Жуковский совершил первый рейс борт компании «Белавиа» из Минска. Репортер ТАСС Артем Коротаев запечатлел это важное событие для белорусских и российских авиапассажиров. С тех пор рейс выполняется ежедневно, а стоимость билета туда и обратно равна примерно четырем тысячам российских рублей.
Любопытную статистику, касающуюся авиаперелетов между Беларусью и Россией, недавно привела пресс-служба Посольства Республики Беларусь в России. Так, по разным межгосударственным маршрутам каждую неделю совершается 132 рейса, то есть почти 20 ежедневно!
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