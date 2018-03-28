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Пермскому спортклубу запретили проводить соревнования из-за нарушений при организации полумарафона
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Пермскому спортклубу запретили проводить соревнования из-за нарушений при организации полумарафона 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Индустриальный суд Перми запретил клубу любителей бега «Вита» в течение двух месяцев проводить спортивные мероприятия из-за нарушений требований безопасности при проведении полумарафона.
Зимний полумарафон «Февральские метели» состоялся в Балатовском парке 4 февраля. Во время мероприятия полицейские зафиксировали, что организаторы нарушили требования безопасности и не обеспечили места для сотрудников МВД и ФСБ, не установили металлодетектор и прибор для обнаружения взрывчатки, не оборудовали зону осмотра зрителей и автомобилей, а также не предусмотрели ограждение места проведения соревнований.
В отношении клуба бега «Вита» полиция составила протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». Максимальное наказание по статье предусматривало штраф до 300 тысяч рублей.
Сегодня в Индустриальном районном суде состоялось заседание, на котором спортивный клуб признали виновным в нарушении требований при организации соревнований.
— Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по организации официальных спортивных соревнований сроком на 60 суток, — сообщили 59.ru в пресс-службе Индустриального районного суда.
Председатель клуба «Вита» Андрей Силин доволен решением суда и не планирует его обжаловать. По его словам, для общества было главным избежать наказания в виде крупного штрафа.
— Нас решение суда в принципе устраивает. Главное, что суд не назначил нам штраф, — сообщил 59.ru председатель клуба Андрей Силин. — В течение двух месяцев мы не можем проводить мероприятия под эгидой своей организации. Мы продолжаем тренироваться, но не можем проводить соревнования. В общем, это не страшно — на этот период никаких соревнований мы не планировали.
Ранее мы сообщали, что организатору митинга против сокращения врачей в Уинском грозит штраф.
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