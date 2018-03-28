Механизм работы соглашения о взаимном признании виз опробуют болельщики

Алексей Бегун , начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, рассказал, что скоро будет подписан усеченный вариант белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз.

— Проект этого варианта соглашения подготовлен белорусской стороной для беспрепятственного транзита болельщиков на чемпионат мира по футболу. С его помощью мы хотим опробовать на практике механизмы работы будущего большого соглашения о взаимном признании виз.

По словам Алексея Бегуна, документ вобрал в себя все базовые соглашения, имеющиеся между нашими странами. Соглашение дает право на безвизовый транзит по Беларуси для иностранцев, которые имеют паспорт болельщика. А также разрешает проезд по территории для тех, кто имеет визы Российской Федерации и в силу определенных обстоятельств еще не получил паспорт болельщика.

— Предполагается, что по этому соглашению также будет организован оперативный обмен информацией с нашими российскими коллегами в отношении тех лиц, которые получили паспорт болельщика, — отметил Алексей Бегун.

Соглашение отправлено на рассмотрение российским коллегам. Крайний срок подписания документа — 4 июня.