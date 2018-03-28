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Geek Picnic 2018 полностью поменяет формат и организаторов
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Geek Picnic 2018 полностью поменяет формат и организаторов 

Чердак 1 час назад
Фото: Чердак
Организатор фестиваля о науке и технологиях Geek Picnic Николай Горелый принял решение оставить работу над проектом. Теперь он интересуется мероприятиями, посвященным видеоиграм, и готовит проведение масштабного киберспортивного чемпионата. В 2018 году важное звено команды организаторов Geek Picnic составит экспертный совет, включающий известных ученых и популяризаторов науки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию.
На предыдущем «Пикнике» у многих спикеров и посетителей возникли вопросы касательно состава участников. Среди них обнаружились пропагандисты лженауки и лица с одиозными общественно-политическими убеждениями. Поэтому с 2018 года контроль за списком спикеров и темами их выступлений будет осуществлять специально собранный для этого совет. В него вошли именитые российские и международные эксперты, популяризаторы науки и общественные деятели: биолог Александр Панчин; астрофизик Сергей Попов; физик Евгений Цыганков; писатель, автор книги «Последнее изобретение человечества» Джеймс Баррат; Найджел Экланд, обладатель самого продвинутого бионического протеза, и другие. Каждый из членов совета при поддержке двух или большего числа коллег сможет наложить запрет на любую тему или спикера и тем самым исключить возможность их появления на фестивале.
В 2018 году лекции и дискуссии на площадках фестиваля будут объединены одной широкой темой HUMAN EVOLUTION — будущими изменениями человека, его среды обитания и используемых им технологий. Программу Geek Picnic поделят на несколько тематических направлений: биотехнологии, космос, искусственный интеллект и техноэтика, блокчейн и криптовалюты и пр. Посетители смогут не только послушать устные выступления, но и посмотреть на масштабные арт-объекты в стиле ретрофутуризма и интерактивные инсталляции, а также понаблюдать за битвами огромных роботов и слаженным полетом дронов в рамках шоу в открытом небе.
Прежний организатор Geek Picnic Николай Горелый сообщил, что за годы проведения фестиваля поменялся как масштаб мероприятия, так и интересы его устроителя. «Пять лет во главе команды Geek Picnic я делал фестиваль будущего — для смелых людей, которые умеют думать и творить. За эти годы фестиваль из тусовки для своих вырос в событие почти вселенского масштаба. Я горжусь всем, что удалось сделать. Но сейчас мои стремления и убеждения изменились и уже не совпадают с идеологией фестиваля, который я вырастил. Пора двигаться дальше», — объясняет Горелый на своей странице в Facebook. Теперь Николай планирует организовать в 2019 году открытый для любителей чемпионат по нескольким киберспортивным дисциплинам. Ожидается, что это мероприятие будет крупнейшим в России ивентом такого рода.
Фестиваль Geek Picnic впервые прошел летом 2011-го в Санкт-Петербурге. С 2014 года он проводится еще и в Москве. В 2018 году жители действующей столицы смогут посетить его 10−11 июня в музее-заповеднике «Коломенское», а «гики» северной столицы — 4−5 августа в Пулковском парке.
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