Юные краеведы из Митина стали призерами Московской олимпиады

Призерами Московской олимпиады по школьному краеведению стали школьники из Митина. Напомним, что межрайонный этап олимпиады проводили сотрудники Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».