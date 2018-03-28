Юные краеведы из Митина стали призерами Московской олимпиады 

Призерами Московской олимпиады по школьному краеведению стали школьники из Митина. Напомним, что межрайонный этап олимпиады проводили сотрудники Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».
Честь районов Митино и Строгино защищали учащиеся школ № 1619 им. М. И. Цветаевой, № 1358, № 1538 и № 1747. Все участники показали достойные результаты, а трое ребят заняли призовые места: Анна Щеблыкина первое место и Владислав Орлов второе место в секции «Военная история», Владимир Русол занял второе место в секции «Природное наследие родного края». (ср)