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Юные краеведы из Митина стали призерами Московской олимпиады
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Юные краеведы из Митина стали призерами Московской олимпиады 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Призерами Московской олимпиады по школьному краеведению стали школьники из Митина. Напомним, что межрайонный этап олимпиады проводили сотрудники Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».
Честь районов Митино и Строгино защищали учащиеся школ № 1619 им. М. И. Цветаевой, № 1358, № 1538 и № 1747. Все участники показали достойные результаты, а трое ребят заняли призовые места: Анна Щеблыкина первое место и Владислав Орлов второе место в секции «Военная история», Владимир Русол занял второе место в секции «Природное наследие родного края». (ср)
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