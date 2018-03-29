Прогнозы на финалы конференций Кубка Гагарина 2018 

Эксперты и журналисты сделали свои ставки.
Сегодня стартует предпоследняя стадия розыгрыша Кубка Гагарина — финалы конференций. Первыми начинают «армейские» клубы. В преддверии нового раунда мы по традиции делаем ставки. Своими прогнозами делятся эксперты и журналисты в проекте «Предсказамус».
Дивизион ЕрыкаловаСКА — ЦСКА«Ак Барс» — «Трактор»Дмитрий Ерыкалов, обозреватель «Чемпионата»4-12-4Максим Замятин, обозреватель «Чемпионата»4-24-1Лев Лукин, корреспондент «Чемпионата»4-24-1Денис Казанский, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»4-04-0Дарья Миронова, ведущая «Спорт FM» и «КХЛ ТВ»4-14-3Антон Руднев, редактор Sports.ru4-24-1Александр Рогулев, корреспондент «РИА Новости»4-34-2Алексей Пешнин, редактор «Матч ТВ»4-24-1 СКА и ЦСКА — два олигарха, лучшие команды регулярного чемпионата, два базовых клуба сборной России на Олимпиаде. Между ними, казалось бы, можно ставить знак равенства. Да только с тех пор, как на Ленинградке появились запасы нефти, которыми можно симметрично ответить на залежи газа в районе Ледового, москвичи ни разу не обыгрывали петербуржцев в плей-офф.
Если взять минувшую «регулярку», то и тут преимущество на стороне СКА. 4:2 дома и 5:2 в гостях — с таким счётом команда Олега Знарка разбиралась со столичными «армейцами». Так себе выборка, скажете вы? Но тут вопросы к КХЛ, почему лига удосужилась включить в календарь всего два матча между суперклубами. Было бы больше игр, тогда и оценить шансы в предстоящей серии можно было бы точнее.
Дивизион ПанышеваСКА — ЦСКА«Ак Барс» — «Трактор»Павел Панышев, обозреватель «Чемпионата»4-24-2Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата»4-24-3Александр Фролов, редактор новостей «Чемпионата»3-44-2Игорь Ларин, главный редактор Russia-Hockey.ru4-34-2Александр Малышев, PR-директор Радио «Спорт FM»4-24-1Наталья Кларк, ведущая и комментатор «Матч ТВ»4-24-2Роман Скворцов, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»4-04-2Руслан Васильев, корреспондент «Бизнес Online»4-24-2 А ведь ещё в расстановку сил может вмешаться эпидемия свинки, которая бушует в стане ЦСКА. Только-только с больничных коек поднялись Андрей Светлаков с Константином Окуловым, как в лазарет загремели Максим Шалунов с Сергеем Шумаковым. А по слухам количество больных «армейцев» достигает восьми человек! Поговаривают, что вирус не обошёл стороной даже Дмитрия Юшкевича.
Не знаем, учитывали ли «фактор свинки» наши прогнозисты, но на СКА они ставят если не единодушно, то в подавляющем большинстве. Тех, кто верит в успех команды Игоря Никитина, совсем немного. Интересно, что трое из шести выступают в дивизионе Рожкова. Среди тех, кто отдаёт предпочтение ЦСКА, и сам руководитель хоккейного отдела «Чемпионата». Ну а самый смелый прогноз сделала Мария Басс, которая уверена, что москвичи уложатся в шесть матчей.
В остальном же «предсказамусы» видят в большом финале СКА. И что любопытно, подопечным Знарка прогнозируют вполне лёгкую прогулку. Комментаторы Денис Казанский и Роман Скворцов, словно сговорившись, смело поставили на 4-0. В остальном москвичам отдают один-два матча. Похоже, что даже оптовые закупки Игоря Есмантовича прошлым летом не убедили журналистов в величии ЦСКА.
Дивизион РожковаСКА — ЦСКА«Ак Барс» — «Трактор»Александр Рожков, руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате»3-44-1Даниил Сальников, руководитель отдела «Теннис» на «Чемпионате»4-24-2Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»4-24-2Алексей Бадюков, эксперт «КХЛ ТВ»4-14-1Мария Басс, корреспондент «Матч ТВ»2-44-2Сергей Гомоляко, эксперт4-34-2Михаил Захаров, спортивный эксперт «Авторадио», ведущий вечернего шоу3-44-2Алексей Лебедев, начальник отдела спорта МК2-44-2 Мы привыкли, что на Востоке всё более запутанно. Предыдущие раунды и правда с трудом поддавались прогнозированию. Во многом благодаря весёлому нраву «Салавата Юлаева». Но уфимцы с дистанции сошли, а вместе с ними из восточной части плей-офф пропала интрига. По крайней мере, так считают наши «предсказамусы». Тех, кто ставит на победу «Трактора», можно пересчитать по пальцам одной руки, и ещё останется.
В сенсацию верят Елена Кузнецова и Игорь Еронко, полагающие, что команда Анвара Гатиятулина повторит свой трюк и сможет обыграть на выезде в седьмом матче второго зелёного монстра. При этом сам «Салават», напомним, две семиматчевые серии подкосили. Ну а Дмитрий Ерыкалов и вовсе верит в победу «Трактора» со счётом 4-2. Глядя на состав казанцев и то, как уверенно они прошли другую команду из Челябинской области, верится в это пока с трудом.
Дивизион ТубольцевойСКА — ЦСКА«Ак Барс» — «Трактор»Дарья Тубольцева, корреспондент «Чемпионата»4-14-2Александр Говоров, корреспондент «Чемпионата»3-44-2Елена Кузнецова, редактор новостей «Чемпионата»4-23-4Игорь Еронко, обозреватель «Спорт-экспресса»4-13-4Семён Галькевич, корреспондент «РИА Новости»4-14-1Александр Гуськов, эксперт «КХЛ ТВ»4-24-1Павел Лысенков, обозреватель «Советского спорта»4-14-2Сергей Емельянов, редактор новостей «Чемпионата»4-04-1 Впрочем, однажды «Трактор» уже обыгрывал «Ак Барс» в финале Востока. Было это пять лет назад, когда ещё был жив Валерий Белоусов, а Зинэтула Билялетдинов готовил сборную России к домашней Олимпиаде. Тогда у челябинцев был куда более мощный состав и выигранный Кубок континента за спиной. И уж точно чёрно-белых нельзя было считать андердогами. Из того состава в «Тракторе» остались всего трое: Александр Шинин, Константин Климонтов и Максим Якуценя, однако гол Андрея Костицына на последней минуте седьмого матча весь Челябинск вспоминает по сей день. Почему бы не повторить?