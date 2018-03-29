Прогнозы на финалы конференций Кубка Гагарина 2018

Эксперты и журналисты сделали свои ставки.

Сегодня стартует предпоследняя стадия розыгрыша Кубка Гагарина — финалы конференций. Первыми начинают «армейские» клубы. В преддверии нового раунда мы по традиции делаем ставки. Своими прогнозами делятся эксперты и журналисты в проекте «Предсказамус».

Дивизион ЕрыкаловаСКА — ЦСКА«Ак Барс» — «Трактор» Дмитрий Ерыкалов , обозреватель «Чемпионата»4-12-4Максим Замятин, обозреватель «Чемпионата»4-24-1Лев Лукин, корреспондент «Чемпионата»4-24-1Денис Казанский, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»4-04-0Дарья Миронова, ведущая «Спорт FM» и «КХЛ ТВ»4-14-3Антон Руднев, редактор Sports.ru4-24-1Александр Рогулев, корреспондент «РИА Новости» 4-34-2Алексей Пешнин, редактор «Матч ТВ»4-24-1 СКА и ЦСКА — два олигарха, лучшие команды регулярного чемпионата, два базовых клуба сборной России на Олимпиаде. Между ними, казалось бы, можно ставить знак равенства. Да только с тех пор, как на Ленинградке появились запасы нефти, которыми можно симметрично ответить на залежи газа в районе Ледового, москвичи ни разу не обыгрывали петербуржцев в плей-офф.

Если взять минувшую «регулярку», то и тут преимущество на стороне СКА. 4:2 дома и 5:2 в гостях — с таким счётом команда Олега Знарка разбиралась со столичными «армейцами». Так себе выборка, скажете вы? Но тут вопросы к КХЛ, почему лига удосужилась включить в календарь всего два матча между суперклубами. Было бы больше игр, тогда и оценить шансы в предстоящей серии можно было бы точнее.

Не знаем, учитывали ли «фактор свинки» наши прогнозисты, но на СКА они ставят если не единодушно, то в подавляющем большинстве. Тех, кто верит в успех команды Игоря Никитина , совсем немного. Интересно, что трое из шести выступают в дивизионе Рожкова . Среди тех, кто отдаёт предпочтение ЦСКА, и сам руководитель хоккейного отдела «Чемпионата». Ну а самый смелый прогноз сделала Мария Басс , которая уверена, что москвичи уложатся в шесть матчей.

В остальном же «предсказамусы» видят в большом финале СКА. И что любопытно, подопечным Знарка прогнозируют вполне лёгкую прогулку. Комментаторы Денис Казанский Роман Скворцов , словно сговорившись, смело поставили на 4-0. В остальном москвичам отдают один-два матча. Похоже, что даже оптовые закупки Игоря Есмантовича прошлым летом не убедили журналистов в величии ЦСКА.

Дивизион РожковаСКА — ЦСКА«Ак Барс» — «Трактор»Александр Рожков, руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате»3-44-1Даниил Сальников, руководитель отдела «Теннис» на «Чемпионате»4-24-2Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»4-24-2Алексей Бадюков, эксперт «КХЛ ТВ»4-14-1Мария Басс, корреспондент «Матч ТВ»2-44-2Сергей Гомоляко, эксперт4-34-2Михаил Захаров, спортивный эксперт « Авторадио », ведущий вечернего шоу3-44-2Алексей Лебедев, начальник отдела спорта МК2-44-2 Мы привыкли, что на Востоке всё более запутанно. Предыдущие раунды и правда с трудом поддавались прогнозированию. Во многом благодаря весёлому нраву «Салавата Юлаева». Но уфимцы с дистанции сошли, а вместе с ними из восточной части плей-офф пропала интрига. По крайней мере, так считают наши «предсказамусы». Тех, кто ставит на победу «Трактора», можно пересчитать по пальцам одной руки, и ещё останется.