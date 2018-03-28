Стала известна причина Ибрагимовича из «МЮ»

"Златан хотел выиграть Лигу Чемпионов. Но после вылета команды от «Севильи», он решил, что больше не стоит оставаться. Кроме того у «МЮ» нет шансов стать чемпионом Англии. Максимум, что им удастся, так это взять Кубок Англии. Это хороший трофей, но он не идет ни в какое сравнение с Лигой Чемпионов. А все остальное Ибрагимович уже выиграл", — приводит слова Фу Tribalfootball.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».