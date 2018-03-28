Александр Самедов: Не отказался бы поиграть за «Милан»

Александр Самедов : Есть ли жизнь после футбола? Может быть, я буду функционером или ресторатором "Это было не желание, а мечта. Просто юношеские мысли. Да и сейчас не отказался бы поиграть там, если честно. Хотя, конечно же, я всем доволен в «Спартаке» . Если бы в «Интер» позвали? Вряд ли бы отказался. Я воспитанник «Спартака», и получилось, что я уходил из клуба 12 лет назад. А в 32 года вернулся. И очень счастлив, что оказался в родном клубе", — цитирует Самедова « Московский комсомолец ». В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых 20 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.