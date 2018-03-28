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Александр Самедов: Не отказался бы поиграть за «Милан»
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Александр Самедов: Не отказался бы поиграть за «Милан» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
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"Это было не желание, а мечта. Просто юношеские мысли. Да и сейчас не отказался бы поиграть там, если честно. Хотя, конечно же, я всем доволен в «Спартаке». Если бы в «Интер» позвали? Вряд ли бы отказался.
Я воспитанник «Спартака», и получилось, что я уходил из клуба 12 лет назад. А в 32 года вернулся. И очень счастлив, что оказался в родном клубе", — цитирует Самедова «Московский комсомолец».
В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых 20 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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