Галина Карелова рассказала о подготовке Евразийского женского форума

Каковы главные темы второго Евразийского женского форума и чем он будет отличаться от первого, который прошел в 2015 году?

Галина Карелова : Определено уже около 40 дискуссионных и презентационных площадок. Основные темы — возможности и роль женщин в политике, устойчивом развитии, экономике, в развитии человеческого капитала, глобальной стратегии здоровья, обеспечении экологической безопасности, развитии цифровых технологий, в культуре.

Мешают ли санкции обеспечивать должный уровень представительства?

Галина Карелова: Возможно, если бы первый форум не был столь результативным, было бы сложнее. Напомню, тогда, несмотря на санкции, в Санкт-Петербург приехали около 1000 участников из 80 стран. Но главное, конечно, не цифры. Многие решения форума стали основой и для работы внутри страны, и для сотрудничества России с такими ведущими организациями как, например, ЮНИДО и Всемирный банк, получили мощное звучание в мире. Был создан международный Фонд по развитию женского предпринимательства (наша страна вошла в число его учредителей), принята Декларация о расширении прав и возможностей женщин в сфере торговли, которую подписали 118 стран. По инициативе России состоялись уже два международных конкурса женских предпринимательских проектов экономик АТЭС. В нашей стране была утверждена Стратегия действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы. По итогам форума реализуется 12 международных проектов, постоянно проходят презентации, встречи. В этом контексте второй Евразийский женский форум — уже ожидаемое во многих странах событие. Он, по сути, уже идет.

На днях США и страны Европы выслали российских дипломатов. Много ли будет участниц из этих стран?

Галина Карелова: Форум пройдет в сентябре, сейчас мы на этапе рассылки приглашений. Говорить о количестве участниц из США и Европы рано, но они точно будут. Будут представительницы Испании, Исландии, Германии, Франции, Италии, Болгарии, Сербии, Великобритании и других стран. Я уже говорила о запланированном заседании «Женской двадцатки», сессиях ЮНИДО, ЮНЕСКО. Естественно, они подразумевают участие представительниц Европы и США. Из США также поступили заявки от ряда общественных женских организаций. На форуме пройдет заседание женского парламентского клуба, в котором примут участие женщины — представители парламентов всех континентов. К нам приедут те, кто настроен на сотрудничество, готов конструктивно решать вопросы. Таких женщин очень много.

Почему женская тематика стала такой актуальной?

Галина Карелова: Видимо, женщины над этим хорошо поработали. А если серьезно, то мир приходит к адекватному пониманию роли женщины в поисках ответов на вызовы времени. Бороться с социальной и экономической нестабильностью, например, невозможно, не уменьшая разрыв в участии мужчин и женщин в экономике. Если сократить его хотя бы на четверть к 2025 году, мир, по мнению экспертов, станет богаче более чем на 5 трлн долларов. Серьезным вызовом для мира является экстремизм, радикализация населения. В решении этой проблемы женщины могут играть более значительную роль. Не буду углубляться дальше, но неслучайно в повестке всех крупных международных мероприятий — вплоть до встреч «большой двадцатки» — есть «женский вопрос».

Будет ли открыт вход мужчинам на форум?

Галина Карелова: Конечно. Надеюсь, они будут его активными участниками, особенно в паритетных дискуссиях. Они будут посвящены новым возможностям женщин в эпоху цифровизации и другим темам.

Хочется, чтобы наши зарубежные гости лучше поняли Россию

На первом форуме была вручена специальная премия. Это разовое событие?

Галина Карелова: Нет, конечно. Вручение премии станет традицией Евразийского женского форума. И возможностей ее получить станет больше. Теперь премией будут отмечаться заслуги в развитии международного сотрудничества, в культуре, политике, благотворительности, а также в экономике, науке, развитии социальной сферы, в медицине. Кроме того, вводятся ежегодные конкурсные номинации премии. Расширится состав соискателей. В него войдут и бизнес-леди, и представительницы научного сообщества и общественных организаций. А чтобы познакомить с ними и вдохновить примером их деятельности других участников форума, в программе запланированы презентации соискательниц. Нам бы хотелось, конечно, чтобы об историях успеха этих замечательных женщин знало как можно больше людей.

Возможно, на форуме впервые в нашей стране будет вручена премия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). У нас пока нет ни одной обладательницы этой международной награды.

Какого результата вы ждете от второго Евразийского женского форума?

Галина Карелова: В первую очередь, практического развития новых идей, укрепления международного сотрудничества. Уверена, мы сумеем найти новые точки взаимодействия, чтобы сделать мир немного добрее. Во всяком случае, мы стремимся к тому, чтобы сама атмосфера форума к этому располагала. Очень хочется, чтобы наши зарубежные гости лучше поняли Россию, ее культуру, почувствовали креативность наших людей. Поэтому предусмотрена также обширная культурная программа и много интересных и неформальных мероприятий «по ходу» форума. Международная художественная выставка «Всемирный музей — встреча полюсов мировой культуры», выставка «Сделано в России», ярмарка народных промыслов, чайная церемония, кулинарные мастерские, дизайнерские показы — это лишь часть неделовой программы для гостей форума.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»