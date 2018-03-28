Галина Карелова рассказала о подготовке Евразийского женского форума 

Каковы главные темы второго Евразийского женского форума и чем он будет отличаться от первого, который прошел в 2015 году?
Галина Карелова: Определено уже около 40 дискуссионных и презентационных площадок. Основные темы — возможности и роль женщин в политике, устойчивом развитии, экономике, в развитии человеческого капитала, глобальной стратегии здоровья, обеспечении экологической безопасности, развитии цифровых технологий, в культуре.
Отличие форума — большее количество участников, новые и разнообразные форматы, широкий охват актуальных тем, многие из которых подсказаны совместной практикой, результатами международных проектов, возникших благодаря первому Евразийскому женскому форуму. И еще одна особенность — очень высокий экспертный уровень. Запланированы специальные сессии Организации Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО), ЮНЕСКО, Всемирного банка, состоится заседание «Женской двадцатки», женского делового клуба «БРИКС», семинар АТЭС, презентация доклада Всемирной организации здравоохранения, новые инициативы представит Международная организация труда.
Мешают ли санкции обеспечивать должный уровень представительства?
Галина Карелова: Возможно, если бы первый форум не был столь результативным, было бы сложнее. Напомню, тогда, несмотря на санкции, в Санкт-Петербург приехали около 1000 участников из 80 стран. Но главное, конечно, не цифры. Многие решения форума стали основой и для работы внутри страны, и для сотрудничества России с такими ведущими организациями как, например, ЮНИДО и Всемирный банк, получили мощное звучание в мире. Был создан международный Фонд по развитию женского предпринимательства (наша страна вошла в число его учредителей), принята Декларация о расширении прав и возможностей женщин в сфере торговли, которую подписали 118 стран. По инициативе России состоялись уже два международных конкурса женских предпринимательских проектов экономик АТЭС. В нашей стране была утверждена Стратегия действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы. По итогам форума реализуется 12 международных проектов, постоянно проходят презентации, встречи. В этом контексте второй Евразийский женский форум — уже ожидаемое во многих странах событие. Он, по сути, уже идет.
На днях США и страны Европы выслали российских дипломатов. Много ли будет участниц из этих стран?
Галина Карелова: Форум пройдет в сентябре, сейчас мы на этапе рассылки приглашений. Говорить о количестве участниц из США и Европы рано, но они точно будут. Будут представительницы Испании, Исландии, Германии, Франции, Италии, Болгарии, Сербии, Великобритании и других стран. Я уже говорила о запланированном заседании «Женской двадцатки», сессиях ЮНИДО, ЮНЕСКО. Естественно, они подразумевают участие представительниц Европы и США. Из США также поступили заявки от ряда общественных женских организаций. На форуме пройдет заседание женского парламентского клуба, в котором примут участие женщины — представители парламентов всех континентов. К нам приедут те, кто настроен на сотрудничество, готов конструктивно решать вопросы. Таких женщин очень много.
Почему женская тематика стала такой актуальной?
Галина Карелова: Видимо, женщины над этим хорошо поработали. А если серьезно, то мир приходит к адекватному пониманию роли женщины в поисках ответов на вызовы времени. Бороться с социальной и экономической нестабильностью, например, невозможно, не уменьшая разрыв в участии мужчин и женщин в экономике. Если сократить его хотя бы на четверть к 2025 году, мир, по мнению экспертов, станет богаче более чем на 5 трлн долларов. Серьезным вызовом для мира является экстремизм, радикализация населения. В решении этой проблемы женщины могут играть более значительную роль. Не буду углубляться дальше, но неслучайно в повестке всех крупных международных мероприятий — вплоть до встреч «большой двадцатки» — есть «женский вопрос».
Будет ли открыт вход мужчинам на форум?
Галина Карелова: Конечно. Надеюсь, они будут его активными участниками, особенно в паритетных дискуссиях. Они будут посвящены новым возможностям женщин в эпоху цифровизации и другим темам.
Хочется, чтобы наши зарубежные гости лучше поняли Россию
На первом форуме была вручена специальная премия. Это разовое событие?
Галина Карелова: Нет, конечно. Вручение премии станет традицией Евразийского женского форума. И возможностей ее получить станет больше. Теперь премией будут отмечаться заслуги в развитии международного сотрудничества, в культуре, политике, благотворительности, а также в экономике, науке, развитии социальной сферы, в медицине. Кроме того, вводятся ежегодные конкурсные номинации премии. Расширится состав соискателей. В него войдут и бизнес-леди, и представительницы научного сообщества и общественных организаций. А чтобы познакомить с ними и вдохновить примером их деятельности других участников форума, в программе запланированы презентации соискательниц. Нам бы хотелось, конечно, чтобы об историях успеха этих замечательных женщин знало как можно больше людей.
Возможно, на форуме впервые в нашей стране будет вручена премия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). У нас пока нет ни одной обладательницы этой международной награды.
Какого результата вы ждете от второго Евразийского женского форума?
Галина Карелова: В первую очередь, практического развития новых идей, укрепления международного сотрудничества. Уверена, мы сумеем найти новые точки взаимодействия, чтобы сделать мир немного добрее. Во всяком случае, мы стремимся к тому, чтобы сама атмосфера форума к этому располагала. Очень хочется, чтобы наши зарубежные гости лучше поняли Россию, ее культуру, почувствовали креативность наших людей. Поэтому предусмотрена также обширная культурная программа и много интересных и неформальных мероприятий «по ходу» форума. Международная художественная выставка «Всемирный музей — встреча полюсов мировой культуры», выставка «Сделано в России», ярмарка народных промыслов, чайная церемония, кулинарные мастерские, дизайнерские показы — это лишь часть неделовой программы для гостей форума.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»