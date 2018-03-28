СМИ Скандинавии: Запад надрал Путину уши

Запад готовит новые санкции для России, но пока не говорит, какие именно. «Дания никогда не согласится с Россией», — говорит министр иностранных дел Андерс Самуэльсен . Однако он не сообщает, что планирует делать правительство: «Важно подчеркнуть, что в настоящее время мы не приняли никакого решения. Также важно, что мы сделали это вместе с другими странами. Путину не удастся расколоть нас!» («Берлингске тиденде», 23.03).

«Норвегия не будет наказывать Россию прямо сейчас». Однако министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде говорит, что «Норвегия солидарна с Великобританией в связи с применением химического оружия на ее территории». Она находится в довольно затруднительном положении, пишет крупнейшая газета страны: «С одной стороны, Норвегия, как страна НАТО , должна проявлять солидарность и поддержку близкого союзника, а именно Соединенного Королевства. Но, с другой стороны, норвежские власти не станут без необходимости провоцировать Россию. Норвегия сотрудничает во многих областях с Россией, не в последнюю очередь на Крайнем Севере, и поэтому сильно заинтересована в хорошо функционирующих двусторонних отношениях. Поэтому маловероятно, что Норвегия будет выступать в авангарде стран ЕС , желающих наказать Россию, и, скорее всего, примет более осторожное отношение» («Афтенпостен», 26.03).

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен также «взвешивает, какие бы еще меры принять против России». «Мы на 100% поддерживаем Британию, — говорит он. — Но это даже не вопрос двусторонних отношений. Это еще один вызов всем правилам международной жизни!» (Шведское радио, 23.03).

После некоторого размышления и полученных сигналов от остальных членов западного сообщества северные страны решили действовать. «Скоординировав свои шаги, правительства северных стран сегодня заявили российскому Министерству иностранных дел, что дипломатическим сотрудникам придётся уехать. Норвегия, Швеция и Финляндия высылают по одному дипломату, а Дания — сразу двух!» — пишет региональный сайт «Баренц обзёрвер» (26.03).

Областная шведская газета «Нюа вермланд тиднинг» (27.03) чрезвычайно разочарована: «Мы высылаем всего одного российского дипломата? В то время, как наши друзья и союзники показали замечательную силу по отношению к России? Это очень опасный в своей слабости ответ!»

Шведское телевидение приводит «длинный список обвинений против России»: это Крым, восточная Украина, крушение самолета МН-17, страны Балтии (они сообщают об кибератаках на размещенный у них контингент НАТО), «фабрики троллей» и «вмешательство таких СМИ, как Russia Today Sputnik , в выборы за рубежом», и, наконец, Сирия, — и это не считая «дела Скрипаля». «Скоординированная высылка российских дипломатов показывает, что ЕС и США теряют терпение», — пишет политический обозреватель Роль Фредрикссон. «Мы получаем от нашей аудитории письма с вопросами — какие есть доказательства причастности России к „делу Скрипалей“»? Но ведь главы многих стран ЕС сказали, что «это очень вероятно, … и другой альтернативы нет!» (Шведское телевидение, 27.03).

«Запад надрал Путину уши, — резюмировал политический обозреватель шведского таблоида Волфганг Ханссон. — Такого не было со времен Крыма» («Афтонбладет», 26.03).

«Эту дипломатическую перебранку Путин легко переживет, — возражает политический обозреватель конкурирующего шведского таблоида Матс Ларссон. — Про бойкот футбольного чемпионата никто ведь пока не говорит?» Кроме того, пишет автор, «маловероятно, что Путин сам решил судьбу Скрипаля, которого он, конечно, считает предателем; скорее всего, тут приложили руку агенты спецслужб, действующие сами по себе или связанные с мафией, — уже не впервые они создают Путину головную боль…» («Экспрессен», 26.03).

Наиболее чувствительный удар по России нанесла Исландия: там решили не отправлять ни одного своего чиновника на Чемпионат мира по футболу в России и приостановить все двусторонние связи, сообщается в коммюнике министра иностранных дел Гудлёйгура Тора Тордарсона. Об «историческом решении» пишет вся пресса Скандинавии (РУВ, 26.03; «А-бэ-це нюхетер», 26.03; «Берлингске тиденде», 27.03; «Дагенс нюхетер», 27.03).

Однако даже такой демарш не удовлетворил датского эксперта, сотрудника института внешней политики Ханса Моуритцена: «Вот если бы все 28 членов ЕС выступили согласованно, Россия бы это почувствовала. А так, когда только половина из них приняла меры, — это лишь свидетельствует о расколе в Европе!» («Берлингске тиденде», 26.03). Но рано отчаиваться, пишет шведская областная пресса: «Готовься, Путин — это еще не всё!» («Упсала нюа тиднинг», 27.03).

В свете таких событий посол Дании в Москве жалуется на то, что «ему приходится тратить много времени на то, чтобы успокоить своих сотрудников; они очень боятся, что его в любое время могут вызвать в российский МИД и сказать, что их в России не хотят видеть, — а ведь они сюда переехали с детьми, которые ходят в школу, — это так ударит по семье!» «Очень трудно сейчас вести диалог с Россией, — продолжает посол Томас Винклер , — нет никакой общей почвы для беседы». Недавно, сообщает далее Датское радио без комментариев, были высланы семь сотрудников российской миссии при НАТО; по словам генерального секретаря этой организации Йенса Столтенберга , России теперь будет труднее шпионить за странами НАТО (Датское радио, 27.03).

Между тем и в Скандинавии встречаются политики, которые не утверждают, что «Россия — всемирное зло». Двое сразу же получили наименование «полезных идиотов Путина». Мари Краруп, ответственная за военную политику в датской Народной партии и сама в прошлом военнослужащая, говорит: «Россия не ведет экспансионистской политики, она скорее наш союзник, чем противник». Кеннет Кристенсен Берт, представляющий ту же партию в Европейском парламенте , даже призывает «учитывать интересы России». «Это что же такое, — возмущается Давид Традс, журналист и бывший сотрудник газетного концерна „Метро“, — мы должны признать существование „сферы интересов“ России на постсоветском пространстве?» Читатели в комментариях коротко отмечают, что «никто не упрекнет автора в избыточных знаниях или редком интеллекте» («Альтингет», 27.03).

Все чаще в прессе упоминается Чемпионат мира по футболу. В Дании, например, большая часть населения выступает против бойкота соревнований как со стороны официальных властей, так и самими спортсменами. Согласно проведенному компанией «Воксметер» (Voxmeter) опросу, таково мнение 47,3% датчан. Еще 28,3% готовы «никуда не ехать», а 24,5% еще не определились («Берлингске тиденде», 24.03).

Одновременно главный тренер сборной Англии Гарт Саутгейт, который, по сообщению шведского спортивного канала, ранее выражал беспокойство относительно возможного нападения расистов на некоторых спортсменов из его команды во время Чемпионата в России, теперь говорит, что «проблема гораздо шире». «Не стоит говорить только о расизме в России, — заявил он. — В этом отношении и у нас дома не все хорошо, надо обратить на это внимание» («Футбольсканален», 23.03).

Норвежский сайт рассказывает о подготовке к Чемпионату: «Норвегия не смогла претендовать на участие в этом году, но это все же большое событие. Самая большая победа Норвегии когда-либо случилась во время Чемпионата мира в 1998 году и получила название „Чудо в Марселе“, когда Норвегия выиграла со счетом 2:1 у Бразилии после штрафного удара Кэтиля Рекдаля» («Спортен», 26.03).

Готовится к Чемпионату и Швеция: король и премьер-министр ехать не собираются, а правительство, вслед за Британией и Исландией, обсуждает возможность дипломатического бойкота. Глава шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон подтверждает: «Если кто захочет показать силу политического воздействия, то крупнейшее спортивное событие в мире подходит для этого как нельзя лучше. Однако для пользы футбола, — продолжает он, — мы надеемся, что дипломатический кризис разрешится как можно скорее» («Афтонбладет», 27.03).