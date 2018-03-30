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Бывший финдиректор ФК «Кубань» подозревается в особо крупном мошенничестве
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Бывший финдиректор ФК «Кубань» подозревается в особо крупном мошенничестве 

pasmi.ru 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уголовное дело возбуждено в Краснодаре по факту хищения 40 млн рублей футбольного клуба «Кубань» в 2016 году, сообщил «Интерфакс» информированный источник.
Деньги вне игры
«По факту хищения из бюджета клуба 40 млн рублей следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемым по делу проходит бывший финансовый директор клуба, в настоящее время он арестован. В рамках следственных действий устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по данным следствия, в 2016 году средства футбольного клуба были выведены из оборота через «обнальные площадки» и похищены.
«Дальнейшую судьбу этих денег предстоит также установить в рамках следствия», — отметил источник.
Также о возбуждении уголовного дела по поводу хищений в футбольном клубе сообщил ТАСС другой источник, знакомый с ситуацией.
В правоохранительных органах ситуацию не комментируют. Так, глава пресс-службы СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая отказалась прокомментировать РБК информацию об уголовном деле о хищениях в ФК «Кубань». «Не комментирую», — сказала она.
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