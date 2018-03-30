Бывший финдиректор ФК «Кубань» подозревается в особо крупном мошенничестве

Уголовное дело возбуждено в Краснодаре по факту хищения 40 млн рублей футбольного клуба «Кубань» в 2016 году, сообщил «Интерфакс» информированный источник.

Деньги вне игры

«По факту хищения из бюджета клуба 40 млн рублей следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемым по делу проходит бывший финансовый директор клуба, в настоящее время он арестован. В рамках следственных действий устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по данным следствия, в 2016 году средства футбольного клуба были выведены из оборота через «обнальные площадки» и похищены.

«Дальнейшую судьбу этих денег предстоит также установить в рамках следствия», — отметил источник.