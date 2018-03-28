Легендарный инструмент советской индустриализации ушел в прошлое

В России окончательно прекращена работа так называемых мартеновских печей — легендарного аппарата для выплавки стали. Без мартена невозможно представить ни индустриализацию 1930-х, ни победы в Великой Отечественной, ни достижения промышленности позднего СССР. Почему же сталелитейщики в итоге отказываются от него?

На прошлой неделе в России закончила работу последняя в стране крупная мартеновская печь, которая располагалась на Выксунском заводе (входит в ОМК). «Уходит целая историческая эпоха в развитии металлургии, но вместе с этим улучшится экологическая обстановка, существенно сократятся рабочие места с вредными условиями труда», — заявил председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых . Современные печи заменят легендарный мартен, без которого в свое время невозможна была бы даже победа в Великой Отечественной.

«Дни и ночи у мартеновских печей. Не смыкала наша Родина очей», — это всем известные строки песни «День Победы». И они вполне справедливы. Мартеновские печи в числе одних из главных героев Великой отечественной войны.

«Мартены 40-х дали в чистом поле броню нашим танкам Великой Отечественной. Несмотря на утерю ценнейших месторождений марганца и молибдена в начале войны, эта броня все же позволяла нашим танковым асам успешно противостоять полчищам фашисткой бронетехники», — рассказывает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов . Речь идет о построенном тогда в рекордные сроки Челябинском металлургическом комбинате . Он был создан специально для обеспечения обороноспособности страны и нужд фронта.

В 1941 году на нужды обороны работало 35 мартенов, общей емкостью 1400 тонн, хотя почти половина емкостей была утеряна в первый период войны. «Но, несмотря на многочисленные трудности, удалось создать непрерывный рост вооружений, изобретались новые виды брони, рабочие боролись за каждую минуту, чтобы сократить время плавки, возникло понятие „сталевар-скоростник“. Работа кипела день и ночь, вся страна в одном порыве боролась за победу, мартен и сталевары были одним из важнейших ее символов», — говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский

Мартеновские печи, говоря современным языком, позволили СССР импортозаместиться и создать независимую сталелитейную промышленность.

«В сложный период, когда и технический потенциал, и экономические возможности страны находились на низком уровне, именно мартеновские печи с их неприхотливостью и терпимостью к ошибкам и недоработкам персонала позволили нам догнать и в чем-то обогнать страны Запада. Без мартенов мы бы закупали иностранные машины и оборудование, в том числе вооружение, как это делают многие современные страны Европы, Азии и Ближнего Востока», — говорит Худалов.

В 50-60-е сверхчистый металл из заводских мартенов дал возможность нашим реактивным самолетам защитить небо от вражеских бомбардировщиков и разведчиков, а потом и вывести в космос первого в истории человечества космонавта Юрия Гагарина , напоминает собеседник.

«Именно через мартеновские печи проходила сталинская идустриализация, затем борьба с фашизмом, затем восстановление промышленности и ее уверенный рост. Мартеновские печи давали железные дороги, танки, снаряды, паровозы, корабли, тракторы и так далее», — резюмирует Андриевский.

Мартеновская печь — это важнейшее изобретение XIX века, его разработал французский металлург Пьер Мартен в 1864 году. Сегодня во всем мире мартеновская металлургия считается устаревшей. В Евросоюзе последние тысячи тонн металлы были выплавлены в мартеновских печах в 2010 году, в Белоруссии и Узбекистане — в 2011 году. Однако есть страны, где эти гиганты по-прежнему работают — это Индия, Украина и до недавнего времени РФ. По данным агентства АКРА на 2014 год, Украина производила 5,6 млн тонн сырого металла с помощью мартеновских печей, а Россия — около 2 млн тонн (Индия в этом году произвела всего 35 тыс. тонн). В 2016 году на мартеновское производство пришлось уже всего 600 тыс. тонн стали или 1% от общего производства в России в 70 млн тонн.

На самом деле, о закрытии неэкологичных мартеновских печей в России заговорили еще в начале 2000-х. В 2013 году Минпромторг прямо заявил о необходимости вывести грязное производство до конца 2015 года.

Однако мартены оказались живучи. Почему? Оказывается, даже несмотря на новейшие технологии, мартеновские печи по ряду показателей выигрывают у своих современных конкурентов. Преимущество мартеновской печи в ее абсолютной неприхотливости к качеству сырья. «Для выплавки качественного проката на электродуговой печи производитель сегодня должен иметь абсолютно четкое понимание качества используемого сырье. Это должен быть отсортированный лом, проверенный на отсутствие вредных включений, например, остатков медного провода. Тогда как мартеновская печь позволяет проигнорировать эти недостатки сырья, поскольку в процессе многочасовой плавки технолог может убрать шлаки и выдать в конце плавки чистый металл», — объясняет Худалов.

Этим мартеновская печь очень удобна для машиностроителей. Им не надо ставить доменное производство для выпуска жидкого чугуна, и они могут использовать любой тип сырья (в том числе железный лом) и получить на выходе продукт высокого качества. Учитывая конкуренцию за стальной лом в России — это важное преимущество. К тому же машиностроение потеряло в 90-х годах кооперацию с производителями сырья, и мартен позволял им быть несколько независимым от металлургов.

«Классические металлургические комбинаты в основном избавились от мартенов уже к 2010 году, но для машиностроителей иметь собственный литейный цех очень удобно. Экологический вред мартена преувеличивается, поскольку работает он не постоянно, а только для выполнения сложных ответственных заказов. При этом собственный литейный цех позволяет давать заготовки нетрадиционных размеров и с корректной химией, которые классическая сталелитейная промышленность не может обеспечить, а если и может, то потребуется значительное время и дополнительные затраты», — объясняет Худалов.

Однако мартен все же уходит в прошлое. Технологии мартена беспощадно устарели, и их не делают уже почти 50 лет. Эти печи проигрывают современным видам плавки как в плане производительности, так и в плане безопасности, экологичности и временных затрат.

По словам экспертов, у мартеновской печи очень длинный цикл плавки — 6-15 часов против 30-50 минут у кислородных конвертеров и электродуговых печей. Кроме того, через мартен нельзя получить высоколегированные и специальные стали. Наконец, выбросы от мартеновских печей опасны для экологии и здоровья, ведь в ней могут использовать и руду, и низкокачественные виды топлива, начиная от газа и кокса и заканчивая автомобильными покрышками. На Выксунском заводе считают, что благодаря закрытию последнего мартена удастся на 90% снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

В ряде случаев мартен дает достаточно качественные результаты. Поэтому вопрос их замены скорее в экологии и улучшение условий труда, считает Андриевский. А учитывая, что России не так сильно озабочена вопросами экологии, то и получилось, что Россия так долго оставалась в числе тех немногих стран, кто по-прежнему использует мартеновские печи. Сказывается и нехватка инвестиций на модернизацию в нашей промышленности. «Если старая технология работает, эко-стандарты не давят, то желания менять ее может и не возникнуть», — считает Андриевский.

Отказ от мартенов в России связан скорее с плохой экономикой. «За счет меньшей эффективности мартеновских печей и существенно более долгого процесса плавки себестоимость металла на них превышает себестоимость аналогичной продукции, полученной на современном сталеплавильном производстве», — говорит Худалов.