Библиотеку волонтеров пополнили новые пособия

28 марта ресурсный центр «Мосволонтер» представил комплекс методических пособий и обучающих программ «Библиотека Мосволонтера».

По словам директора ресурсного центра Ирины Швец, волонтерство в Москве сможет успешно развиваться только при серьезной экспертной и методической поддержке.

— Мы подготовили серию изданий, которая включает стандарт «5 ключей успешной волонтерской программы», а также методические пособия и обучающие программы по разным направлениям и целевым аудиториям, — рассказала она.

Ирина Швец также отметила, что «Библиотека Мосволонтера» уникальна тем, что в ней учтен широкий практический опыт ресурсного центра и его партнеров.

— Мы привлекли ведущих экспертов, простым и понятным языком, на примерах, рассказали, как создавать и развивать эффективные волонтерские программы в любом из направлений добровольчества, — пояснила Швец. — Мы надеемся, что появление таких изданий будет способствовать развитию добровольчества в Москве на новом качественном уровне.

Всего разработано восемь пособий, среди которых «Путеводитель по миру волонтерства», «Мир социального волонтерства» и другие.