Ещё
Библиотеку волонтеров пополнили новые пособия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Библиотеку волонтеров пополнили новые пособия 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
28 марта ресурсный центр «Мосволонтер» представил комплекс методических пособий и обучающих программ «Библиотека Мосволонтера».
По словам директора ресурсного центра Ирины Швец, волонтерство в Москве сможет успешно развиваться только при серьезной экспертной и методической поддержке.
— Мы подготовили серию изданий, которая включает стандарт «5 ключей успешной волонтерской программы», а также методические пособия и обучающие программы по разным направлениям и целевым аудиториям, — рассказала она.
Ирина Швец также отметила, что «Библиотека Мосволонтера» уникальна тем, что в ней учтен широкий практический опыт ресурсного центра и его партнеров.
— Мы привлекли ведущих экспертов, простым и понятным языком, на примерах, рассказали, как создавать и развивать эффективные волонтерские программы в любом из направлений добровольчества, — пояснила Швец. — Мы надеемся, что появление таких изданий будет способствовать развитию добровольчества в Москве на новом качественном уровне.
Всего разработано восемь пособий, среди которых «Путеводитель по миру волонтерства», «Мир социального волонтерства» и другие.
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт: У российских футболистов в матче с бразильцами были моменты, которые они могли использовать Сергей Собянин дал распоряжение организовать место для памяти погибших в Кемерово Что происходит с керлингистом Александром Крушельницким
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред7
Сборную РФ по футболу сочли слабейшей в истории1
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Названа причина ухода Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед»
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение