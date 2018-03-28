ERC: Лукьянюк начал сезон с победы

Российский экипаж Ford Fiesta R5 команды Russian Performance Motorsport в составе пилота Алексея Лукьянюка и штурмана Алексея Арнаутова одержал победу на первом этапе Чемпионата Европы по классическим ралли ERC 2018, проходившем в 22-24 марта на острове Сан-Мигел — самом большом из группы Азорских островов. Россияне захватили лидерство после второго допа и сохранили его до самого финиша, выиграв в общей сложности 6 из 15 спецучастков ралли.

Перед финальным 22-километровым спецучастком преимущество Лукьянюка перед главным преследователем в лице португальца Рикардо Моуры составляло 47.9 секунды. Однако проблемы с тормозами серьезно осложнили жизнь лидеру гонки. Тем не менее, тормозя лишь тремя колеса, российский гонщик сумел доехать до финиша и финишировать первым с отрывом в 16.4 секунды над вторым призером гонки.

«Последняя секция — самая сложная, потому что нужно доделать дело и довести гонку до логического конца. А это сложнее порой, чем создать отрыв, иногда его удержать не так просто, — комментирует Алексей Лукьянюк. — Мы очень аккуратно ехали заключительную секцию, берегли тормоза, берегли колеса и машину. Я подавлял свои эмоции настолько долго и так долго ждал эту победу, что немножко сошел с ума и под финиш спецучастка попытался накрутить «бубликов». Ничего не получилось правда, пожалуй, это были самые уродливые «бублики» в моей жизни. Но мои эмоции уже на самом деле зашкаливали через край, я понимал, что мы не только доехали — мы победили! И это самое главное! Я очень-очень рад! Спасибо команде H-Racing за машину, всем нашим партнерам настоящим и будущим за веру и поддержку, отдельное спасибо моему штурману, медиа за внимание и помощь, и всем болельщикам!»

Второй экипаж российском команды Russian Performance Motorsport в составе Сергея Ременника Марка Розина на Mitsubishi Lancer Evo X (#38) занял в абсолютном зачете 24-е место, но зато сумел подняться на вторую ступень призового подиума в зачете ERC2.

Результаты Azores Airlines Rallye ERC 2018

Алексей Лукьянюк (Ford Fiesta R5) 2:33:51.7 Рикардо Моура (Škoda Fabia R5) +16.4 Бруно Магальяеш (Škoda Fabia R5) +25.7 Крис Инграм (Škoda Fabia R5) +1:24.2 Фредрик Олин (Škoda Fabia R5) +2:33.1 Норберт Херциг (Škoda Fabia R5) +4:02.9 Лукаш Хабай (Ford Fiesta R5) +4:12.2 Рис Йейтс (Škoda Fabia R5) +4:15.7 Сергей Ременник (Mitsubishi Lancer Evo X) +20:08.0 …

Второй этап Чемпионат Европы пройдет на Канарских островах с 3 по 5 мая.