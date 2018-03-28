Охотник на акул и фашистов. Ветерану исполнилось 95 лет

В среду, 28 марта, 95-лет исполнилось Герою Советского Союза Сергею Решетову . Вместе с членами Общественного совета УВД по Центральному округу юбиляра поздравил корреспондент «ВМ».

К ветерану Великой Отечественной войны Сергею Решетову с раннего утра шли гости. В числе первых был председатель правления общественной организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой. Он пожелал юбиляру продолжать активную патриотическую работу.

— Я всегда учил и буду учить нашу молодежь любить свою Родину, — решительно ответил ему Решетов.

Ветерану есть что вспомнить.

Он с удовольствием делился с гостями воспоминаниями.

— Когда-то давно, еще до войны, я работал учителем на Смоленщине, — рассказал он. — Но всегда знал, что это временно. Дело в том, что моей мечтой было стать морским офицером. И я, оставив школу, поступил в Бакинское мореходное училище, учебу в котором прервала война. Впрочем, с родной школой я не терял связи. Навещал ее совсем недавно.

Решетов дослужился до звания капитана первого ранга.

— В числе моих трофеев — две акулы, пойманные мной собственноручно, — рассказал он. — Как это принято у охотников, оставил себе их трофейные головы. Одна у меня дома, другую подарил той самой школе. Там есть прекрасный музей, довольно большой, на несколько комнат.

Подарок ветерану вручила председатель Общественного совета Управления внутренних дел Центрального округа Мария Сорокина

— Как исполнительный директор Фонда поддержки Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны вручаю вам орден нашего фонда, — сказала она. — Приглашаю вас, Сергей Никитович, выступить перед сотрудниками УВД Центрального округа. Мы гордимся вашим подвигом.

В ноябрьские дни 1944 года стрелковая рота, которой командовал Сергей Решетов, получила задание форсировать Дунай, на другом берегу которого немцы удерживали плацдарм. Этим плацдармом необходимо было завладеть.

— Враг всю ночь запускал ракеты, которые освещали водную гладь, — говорит Решетов. — Первый советский десант был обнаружен, начался прицельный огонь по лодкам, и никого из наших бойцов не осталось в живых. Решено было направить второй десант, но и его постигла такая же участь.

Следующий десант из 100 человек повел за собой Решетов. К берегу противника поплыли глубоко за полночь. На середине реки в очередной раз устремилась ввысь вражеская ракета, осветив воду. Заметив советских бойцов, немцы начали вести прицельный огонь из пулеметов. Несколько лодок затонули, другие, с погибшими солдатами, унесло течением. И лишь две лодки, в одной из которых находился Решетов, смогли пробиться сквозь плотный огонь. Бойцы высадились на берег и пошли в атаку.

— Мы забросали гранатами первую траншею с немцами, которые были ошеломлены нашим яростным натиском и стали разбегаться, — вспоминает Решетов. — Мы успели захватить четыре блиндажа и закрепиться в них. Но я понимал, что 16 бойцам, оставшимся в живых после переправы, долго не продержаться. И отправил связного на другой берег с запиской, чтобы нам направили подмогу.

В жесточайших условиях младший лейтенант Решетов умело вел бой до утра, пока не пришла помощь от своих. В течение дня красноармейцы соорудили понтонную переправу, пока Решетов со своими ребятами сдерживал огонь немцев. За этот бой 11 человек представили к званию Героя Советского Союза. Большинство получили награду в кратчайшие сроки.

— А со мной почему-то тянули — прошло несколько месяцев, — с улыбкой делится Решетов. — Многие бойцы, которым присвоили Героя за тот бой, к тому времени погибли. И вдруг 28 марта 1945 года меня вызывает командир полка. Я недоумевал, подозревал плохое — ведь мои родители были в оккупации. Но полковник протянул бумагу, в которой сообщалось, что мне присвоено звание Героя Советского Союза. О награждении я узнал в день своего рождения и отметил двойное событие.

Уже после войны Сергей Никитович продолжил учебу в бакинской мореходке и стал, как и хотел, морским офицером.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Зарудин, генерал-полковник, герой советского союза, председатель фонда помощи героям советского союза «Звезда»:

— Наш фонд был создан десять лет назад специально для помощи Героям Советского Союза — участникам Великой Отечественной войны. Мы постоянно посещаем ветеранов, помогаем им с лекарствами, с медицинским обслуживанием. Естественно, поздравляем заслуженных людей с днями рождения, вручаем им приветственные письма от представителей власти. Многие из наших подопечных, такие как Сергей Никитович Решетов, отслужив несколько десятков лет на флоте в Севастополе, до сих пор остаются в строю и проводят большую патриотическую работу. Например, Решетов участвует в работе клуба Героев Советского Союза и Героев России. О нем есть прекрасный очерк в книге «Герои Победы», изданной в 2015 году.

СПАВКА

Сергей Никитович Решетов родился 28 марта 1923 года в деревне Лешенки Кардымовского района Смоленской области. Работал учителем. В 1941 году поступил в военно-морское училище в Баку. С 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов. Рота под командованием Сергея Никитовича отличилась при переправе через Дунай в районе города Апатин. Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 марта 1945 года Сергею Решетову присвоено звание Героя Советского Союза. В 1949 году он окончил Высшее военно-морское училище. Капитан первого ранга.