Мариничев: Мировая политика все больше напоминает «Звездные войны»

Это очень тяжелая новость. Мне бы не очень хотелось ее комментировать, потому, что сегодня день траура. Конечно, мы все переживаем произошедшее очень болезненно. Именно поэтому сегодня хочется просто помолчать.

Топ-2: Ким Чен Ын впервые за семь лет покинул КНДР Дмитрий Мариничев: Ким Чен Ын впервые за семь лет покинул КНДР ради встречи с Си Цзиньпином . Первая зарубежная поездка Ким Чен Ына проходила в атмосфере абсолютной секретности.

Интересная новость. Конечно, мы не знаем о чем говорили главы двух стран, и встречались ли они вообще в обстановке особой секретности. Но, вообще, сегодня вся мировая политическая система начала двигаться в сторону, которая, по-моему, была показана еще в «Звездных войнах». Какая-то волшебная власть с очень умными руководителями, императорами … Может быть, мы действительно дошли до состояния некого сюрреалистического будущего? Если так, то, в моем понимании, с этим нужно что-то делать, ведь такая ситуация — не совсем то, к чему должно стремиться человечество.

Топ-3: В Госдуму внесен проект закона об ужесточении ответственности для авиадебоширов Дмитрий Мариничев: В Госдуму внесен проект закона об ужесточении ответственности для авиадебоширов. Согласно инициативе, нарушителей порядка предлагается штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Еще одна мера — арест сроком до 15 суток.

Вообще, я, как гражданин, не очень одобряю ужесточение законодательства, но с авиадебоширами, все-таки, действительно надо что-то делать. Не знаю, как вы, а я в своей жизни сталкивался со странным поведением отдельных пассажиров. Сказать, что это дискомфортно — не сказать ничего, это слишком мягкое определение. Я считаю, что каждый человек должен быть предупрежден о последствиях его ненадлежащего поведения и эти последствия для пассажира должны быть адекватны сложности ситуации, которую он создает. Кроме того, я — за то, чтобы авиакомпании обменивались информацией о дебоширах и лишали их возможности покупать билеты. Это достаточно действенная и корректная мера, которая, может быть, даже и без принятия законопроекта, о котором идет речь, будет способствовать более адекватному поведению.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.