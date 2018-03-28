Дедушка Кука выиграл 20 тысяч евро после дебюта внука в сборной Англии 

Дедушка полузащитника «Борнмута» Льюиса Кука выиграл 19,4 тысячи евро в букмекерской конторе после первого выхода на поле его внука в сборной Англии.
21-летний футболист провел 19 минут в матче с Италией (1:1). Таким образом, сыграла ставка Тревора Берлингема, которая была сделана 4 года назад. Он прогнозировал, что Кук дебютирует в сборной Англии до своего 26-летия.
Это самый большой выигрыш на ставках такого рода с 2013 года, когда дедушка игрока «Ливерпуля» и сборной Уэльса Гарри Уилсона обогатился на 143 тысячи евро.