Дедушка Кука выиграл 20 тысяч евро после дебюта внука в сборной Англии

Дедушка полузащитника «Борнмута» Льюиса Кука выиграл 19,4 тысячи евро в букмекерской конторе после первого выхода на поле его внука в сборной Англии.

21-летний футболист провел 19 минут в матче с Италией (1:1). Таким образом, сыграла ставка Тревора Берлингема, которая была сделана 4 года назад. Он прогнозировал, что Кук дебютирует в сборной Англии до своего 26-летия.