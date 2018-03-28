Первая трансляция конкурса «Вступай в сопротивление» пройдёт уже в четверг

Помните, что у нас вчера начался конкурс «Вступай в сопротивление» по Far Cry 5 с крутыми призами и увлекательной программой? Так, в смысле, не понимаете о чём идёт речь? Игромания набирает в отряды смелых бойцов, которые готовы противостоять Иосифу Сиду и его прихвостням из культа «Врата Эдема».

Сотрудники нашей редакции в лице Фёдора Кокорева Льва Левина и Павла Занозюка организовали три группировки: «Кулак свободы», «Сила правды» и «Скрытая угроза». Каждый желающий может примкнуть к любой из них и внести свой вклад в общее дело. Среди участников отряда, лидер которого лучше всего справится в соревновании, будут разыграны призы: коллекционные издания Far Cry 5, мерч и подписка на PS Plus. А те, кому удача не улыбнулась, смогут побороться за утешительные призы, которые мы разыграем между игроками, успешно вступившими в один из наших отрядов.

В ходе серии трансляций на нашем Twitch-канале лидеры команд в паре с верными напарниками будут выполнять ряд опасных заданий. А зрители в это же время смогут выбирать для них путём голосования раззличные «наказания». Первый стрим пройдёт уже завтра в 16:00 по московскому времени, на котором игроков познакомят с лидерами сопротивления и их напарниками.

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