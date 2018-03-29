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Перья на голое тело, олени и стразы: Рози Хантингтон-Уайтли чудо как хороша в новой съемке для арабского Harper's Bazaar
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Перья на голое тело, олени и стразы: Рози Хантингтон-Уайтли чудо как хороша в новой съемке для арабского Harper's Bazaar 

WMJ.ru 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в красочной фотосессии для арабского Harper’s Bazaar, а также рассказала в интервью о своем детстве, времени без соцсетей, сыне и другом. По словам Рози, она счастлива, что ее детство прошло без интернета. Модель признается: впервые она познакомилась с соцсетями, когда ей было больше 20 лет.
Также затронули в интервью и сына Рози от актера Джейсона Стетхэма. Джек Оскар в конце июня отметит свой первый день рождения. По словам модели, она не видит принципиального различия в вопросах воспитания мальчиков и девочек. Она планирует прививать сыну принципы феминизма.
Видимо, исходя из этой теории равенства полов, Рози и дала свое напутствие моделям, которые только делают первые шаги в непростом бизнесе.
— убеждена Рози.
Смотри больше фото из новой фотосессии Рози в нашей галерее.
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Фото:Instagram, Harper's Bazaar
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