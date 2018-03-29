«Мировые» судьи

С момента выдачи самых первых национальных карт «Мир» прошло уже два с лишним года. Сейчас тем или иным «Миром» владеет каждый пятый россиянин. Самое время, чтобы узнать, что нравится и чего не хватает нашим соотечественникам в национальном пластике.

Общее видение

Первые карты «Мир» были эмитированы рядом российских банков еще в конце 2015 года. Изначально «мировой» пластик выдавался как зарплатный самим сотрудникам банков в рамках тестовых партий эмиссии. Уже через год — к осени 2016-го — национальные карты начали выдавать все крупнейшие эмитенты. Сейчас «Мир» выдают почти 160 банков, а обслуживают свыше 360 кредитных организаций. Оператором карт «Мир» является Национальная система платежных карт (НСПК).

Общая эмиссия карт «Мир» на начало 2018 года превысила 31 млн штук. Получается, что уже пятая часть всех жителей России имеет на руках национальный пластик.

Продуктовый виджет

Портал Банки.ру провел опрос среди держателей национальной платежной карты и выяснил, что большинство из них видят схожие возможности «Мира» и карт международных платежных систем. Национальным пластиком россияне пользуются чаще всего для безналичной оплаты товаров и услуг. Тем более что «Мир» принимается уже везде, где можно расплатиться картой. Исключением остаются некоторые онлайн-магазины.

Пока не все жители России знают о том, что у платежной системы «Мир» есть своя программа лояльности — кешбэк-сервис. После регистрации национального пластика на сайте privetmir.ru держатель карты может получать кешбэк от партнеров «Мира». Возврат средств за покупки можно получать одновременно с имеющимися на карте «Мир» привилегиями от банка, выпустившего карту.

Новость

Кешбэк-сервис платежной системы «Мир» действует в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Крыму, Новосибирской, Тверской и Ярославской областях и ряде других регионов. Сейчас сервис доступен для подключения по картам «Мир» нескольких десятков банков, включая крупнейшие. Уточнить возможность подключения данного функционала в конкретном банке можно в чате поддержки на сайте privetmir.ru или при обращении непосредственно в банк — эмитент карты.

Ожидаемые нововведения

Согласно опросу, у россиян есть три пожелания к картам «Мир».

Больше всего держатели карт ждут, когда «Миром» можно будет расплачиваться посредством всех мобильных платежных сервисов. Напомним, в декабре прошлого года появилась возможность привязать национальную карту к Samsung Pay. Однако владельцы Apple и android-смартфонов надеются, что «Мир» не остановится на достигнутом.

Второй наиболее волнующий «мировых» россиян вопрос — кешбэк-предложение по национальному пластику от самих банков. Держателям «Мира» хотелось бы, чтобы, помимо кешбэк-сервиса от платежной системы «Мир», было больше предложений по кешбэку от самих банков. Например, чтобы любой национальный пластик предусматривал кешбэк хотя бы в размере 1% от суммы платежа. А также чтобы увеличивалось количество партнеров и расширялась география «мирового» сервиса на privetmir.ru.

Давать ли кешбэк, по каким картам и в каком именно объеме, каждый банк-эмитент решает сам. Что касается собственно кешбэк-сервиса «Мира», то количество партнеров, а также количество городов и банков-участников в нем продолжит расти.

В тройку пожеланий наших соотечественников также входит возможность оплаты товаров и услуг картами «Мир» за границей.

Здесь следует напомнить, кто картами «Мир» уже можно расплачиваться за рубежом. Первой страной, где можно расплачиваться российским пластиком и снимать наличные в банкоматах, стала Армения.

Новость

Газпромбанк, Во многих других странах можно платить кобейджинговыми картами «Мир» — то есть такими, которые обслуживают сразу две платежные системы («Мир» в России и зарубежный партнер в другой стране). Кобейджинговые карты «Мир» предлагают сейчас клиентам Россельхозбанк Челябинвестбанк , «Центр-инвест» и другие. Подробнее с условиями по этим продуктам можно ознакомиться здесь.

«Она наша, родненькая»

Портал Банки.ру опросил клиентов разных банков — держателей карт «Мир» из разных городов России. И вот что они нам рассказали.

Ирина, 56 лет, частный предприниматель, Самара:

— Карту «Мир» я использую порядка трех месяцев. У меня дебетовая карта, банк выдал мне ее при открытии личного счета ИП. Чаще всего карту использую для переводов, которые мне делают клиенты за поставку товара.

Больше всего в карте мне нравится то, что это независимая платежная система, наша, российская.

Екатерина, 29 лет, заместитель главного бухгалтера в государственной структуре, Москва:

— Карта «Мир» у меня с конца октября прошлого года. Это зарплатная карта, но я ее использую как основную в своем «арсенале». В принципе, все удобно, меня все устраивает. Недостатков в ней точно не вижу, обычная карта.

Раньше у нас был зарплатный проект в другом банке, и эту «зарплатку» можно было использовать как проездной «Тройку». Очень бы хотелось, чтобы на «Мире» появилась такая функция, это удобно. И кешбэк хотелось бы — достаточно даже 1% при покупках на 10 тысяч рублей в месяц.

Кирилл, 34 года, системный администратор в коммерческой структуре, Жуковский, Московская область:

— Пользуюсь дебетовым «Миром» менее полугода. При обычной оплате в точках продаж разницы с другими картами не заметил. Но я свою карту «Мир» выпускал конкретно под кешбэк-сервис от «Мира». Карточку я использую везде, где удобно расплачиваться, но больше стараюсь совершать покупки у партнеров сервиса.

Татьяна, 62 года, пенсионер, Крым:

— Карту «Мир» мне выдали несколько лет назад, когда начался перевод пенсионеров на эту карту. Нравится, что я по ней могу в любое время пойти и получить пенсию в банкомате. Было бы хорошо, если бы ею можно было расплачиваться в магазинах рядом с моим домом, хотя я пока «Миром» в них расплачиваться не пробовала.

Михаил, 35 лет, частный предприниматель, Москва:

— Дебетовая карта «Мир» со мной около полутора лет. Честно говоря, по функционалу я не вижу отличий этой карты от других в повседневном использовании. Но использую «Мир» больше как дополнительную карту. В частности, потому что ею пока нельзя расплачиваться в иностранных интернет-магазинах. Если бы такая возможность появилась, я бы открыл отдельную карту «Мир» именно для этих целей.

Знаю о программе лояльности НСПК, но, честно говоря, мне бы больше подошел пусть и минимальный, но постоянный кешбэк по карте. Его механика проще для понимания, проще высчитать, сколько бонусов ты получишь за совершённые покупки.

Андрей, 36 лет, военнослужащий, Гатчина, Ленинградская область:

— Карта «Мир» была выдана мне как сотруднику бюджетной сферы девять месяцев назад. Использую ее, как и любую зарплатную карту, — снимаю наличные, оплачиваю разного рода услуги. Каких-то особых плюсов у «Мира» по сравнению с той же картой Visa , которая была у меня ранее, я не вижу.

Оксана, 27 лет, юрист в коммерческой организации, Краснодар:

— Живу с картой «Мир» около года. «Мир» мне выдали на работе вместе с картой Visa, на которую перечисляется зарплата. Национальный пластик можно было взять по желанию.

Обычно я перевожу зарплату с Visa на «Мир» и пользуюсь только «Миром». Мне греет душу, что она наша, родненькая. На мой взгляд, для своей цели она отлично работает — ее везде принимают, проблем с ней не возникало.

Игорь, 45 лет, сотрудник коммерческого банка, Москва:

— У меня дебетовая премиальная карта «Мир». Мы с ней вместе ровно год. Карту «Мир» я использую, как и любую другую, в основном она мне нужна для переводов и оплаты товаров и услуг.

Однако того же Priority Pass (проход в бизнес-залы аэропортов. — Прим. Банки.ру) по премиальной карте лично мне не хватает. Хотя лучше, чтобы это были скидки в ресторанах аэропортов и duty free, определенное количество бесплатных парковок у аэропортов в год. Эти решения не сильно развиты и у международных платежных систем. Если бы по картам «Мир» сейчас было предложено что-то подобное, это позволило бы НСПК предложить решение номер один для путешествующих.

Что мне нравится, так это кешбек-сервис НСПК. Я считаю, что в концепции этого сервиса заложен действительно очень мощный инструмент стимулирования проведения операций со стороны держателей и заметное конкурентное преимущество по сравнению с другими схожими продуктами. Но над темпами развития этого сервиса нужно очень сильно поработать.

Ирина, 26 лет, врач в государственной больнице, Самара:

— Я использую карту «Мир» восемь месяцев, она выдана мне как сотруднику бюджетной сферы, на нее приходит зарплата. Использую карточку для покупок парфюмерии, продуктов, также оплачиваю ею онлайн-покупки как по России, так и на AliExpress. Еще с этой карты у меня списывают платежи за ипотеку. На текущий момент это единственная банковская карта в моем кошельке. Из пожеланий — было бы здорово, если бы за СМС-оповещения банк не брал плату.

Лариса, 43 года, бухгалтер в государственной структуре, Москва:

— Зарплатная карта «Мир» у меня не так давно — я получила ее только летом прошлого года. Расплачиваюсь карточкой в торговых сетях, она для меня основная карта. В принципе, все удобно, но банкоматов моего банка, где бы я могла воспользоваться картой, в столице немного.

Сбербанка есть бонусы «Спасибо». Было бы здорово, если бы у «Мира» тоже были такие бонусы. Про кешбэк-сервис для карт «Мир» слышу впервые, посмотрю.

В идеальном варианте хотелось бы иметь по «Миру» бескомиссионные переводы на карты других банков. Но я понимаю, что это не от карты зависит, а от банка.

Станислав, 37 лет, ведущий системный администратор в крупной пивоваренной компании, Санкт-Петербург:

— Я с «Миром» около двух лет, то есть начал пользоваться национальной картой тогда, когда «Мир» практически нигде не принимали. Сейчас у меня три дебетовых карты «Мир»: одна социальная и две карты, которые я открывал самостоятельно. По «Мирам» совершаю покупки в магазинах и в Интернете, наличку снимаю крайне редко.

Больше всего в карте «Мир» мне нравится то, что я не «спонсирую» иностранные платежные системы. Тем более что сейчас у карты «Мир» функционал такой же, как и у карт международных платежных систем.

Вообще, сложности с картой «Мир» возникают в основном из-за того, что, кроме НСПК и пользователя карты, существует еще один участник — это банк. Вот смотрите. Карта «Мир» поддерживает оплату в Интернете. Но, например, Сбербанк блокирует оплату «Миром» на сайтах без поддержки MirAccept (код в СМС-сообщении, аналог 3D Secure. — Прим. Банки.ру). И делает это «Сбер» только для карт «Мир», карты международных платежных систем от Сбербанка на таких сайтах проходят.

Карта «Мир» поддерживает бесконтактную оплату. И многие банки выпускают карты с такой функцией. Но банки не обновляют программное обеспечение на своих терминалах. В итоге поддержка «бесконтакта» есть только на терминалах Сбербанка, и то не на всех, и на терминалах Сургутнефтегазбанка

Карта «Мир» поддерживает Samsung Pay. Но всего четыре банка позволяют воспользоваться этой услугой.

Получается, что карта «Мир» может все то же, что и карты МПС, а вот до пользователей это все не доходит. Банки не подключают эти функции. Из-за этого у конечного пользователя складывается впечатление, что опять у нас создали некачественный продукт, опять у нас хуже, чем иностранное. А ведь все дело именно в промежуточном звене — в банках. И повлиять на них не могут ни НСПК, ни пользователи. Вся надежда только на СМИ.

— Около года пользуюсь пенсионной картой «Мир» (несмотря на мой возраст, у меня есть право на получение пенсии). По Крыму у нас она работает нормально, нареканий нет. Я ею в магазинах расплачиваюсь, наличные в банкомате снимаю иногда. Являюсь активным пользователем «Мира».

Помимо пенсионной, у меня есть зарплатная карточка «Мир», но уже от другого банка, работающего в Крыму. Ею также пользуюсь достаточно активно.

Карточек Visa и Mastercard у крымчан сейчас, как известно, нет. Но, насколько могу судить, все функции, которые были у карт этих платежных систем, реализованы и в карте «Мир». А за рубеж мне все равно в силу профессии выезжать нельзя.

Юлия, 36 лет, главный бухгалтер в бюджетной организации, Раменское, Московская область:

— Картой «Мир» я пользуюсь не так часто. В принципе, она у меня год или около того. У меня лучшая подруга живет в Германии, я два раза в год туда летаю. В этом смысле без карты, которой можно расплачиваться в других странах, мне придется туго, наличные с собой возить все-таки не хочется. Кроме того, я часто заказываю вещи в немецких интернет-магазинах, там тоже «Миром» нельзя расплатиться, а по кобейджинговым «Мирам» даже с подключением кешбэк-сервиса «Мира» бонусы за зарубежные покупки не получить.

Также я активный интернет-пользователь. А когда нам выпустили «Мир», то практически нигде нельзя было расплатиться онлайн, это очень расстраивало. Сейчас в этом плане ситуация, конечно, получше.

Алексей, 29 лет, сотрудник коммерческого банка, Москва:

— Я пользуюсь премиальной дебетовой картой «Мир» с осени прошлого года. У меня бюджетная сфера деятельности, и, признаться, изначально была некая боязнь карты «Мир» — из-за ограниченной зоны покрытия страны национальным пластиком. А я как раз несколько лет назад активно ездил в командировки по регионам, там мало где можно было расплатиться «Миром». Сейчас я «обитаю», в том числе в командировках, в Центральном регионе России, тут преград по оплате нет.

Привлекает меня собственная программа лояльности по карте «Мир». Жена покупает у партнеров программы косметику, иногда с семьей заходим в McDonald's и активно пользуемся там картой «Мир», чтобы получать кешбэк. Копейка — мелочь, но рубль бережет.

На самом деле с коллегами обсуждали совсем недавно эволюцию карты «Мир» и поняли: главное, что произошло с момента появления «Мира» в России, — мы в себе перебороли боязнь того, что «Мир» где-то не примут. Причем этот страх прошел и относительно регионов.

Евгений, 35 лет, экспедитор в частной компании, Екатеринбург:

— «Мир» у меня три месяца. Это дебетовая карта, открытая мною без всякого давления со стороны кого-либо. Я совершаю с помощью «Мира» все покупки, включая оплату на АЗС, в аптеках, супермаркетах, кафе и салонах красоты.

Мне нравится удобство этой карты. Мой банк постарался в этом плане. Карта для меня бесплатна, удобна и без каких-либо поборов. В ней есть все, что мне нужно. Было бы неплохо, если бы появилась возможность переводов с карты «Мир» на карту «Мир» через официальный сайт НСПК (желательно без комиссии), но это не столь важно для меня на текущий момент.

Маргарита, 45 лет, преподаватель в государственном вузе, Москва:

— Нам выдали зарплатные карты «Мир» в декабре 2017 года. Я картой пользуюсь достаточно часто, рассчитываюсь ею в магазинах. На карте мне не хватает только денег! (Смеется.) На самом деле все удобно, тем более что отделение банка, выпустившего карту, у нас прямо в университете.