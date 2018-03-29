В Воронежской области стартовало первенство России по мини-футболу среди глухих 

Десять юношеских команд сыграют 30 матчей. В Таловой в эти дни определяют будущих игроков сборной страны по футболу для слабослышащих. Там проходит первенство России по мини-футболу среди спортсменов с нарушениями слуха. Десять юношеских команд со всей страны в течение недели сыграют около 30 матчей. Самое главное на этом турнире, по словам тренеров, оценить уровень подготовки спортсменов и выявить сильнейших игроков, которые и войдут в сборную. После двухгодового перерыва на поле вышли и воронежские футболисты. Из-за нехватки финансирования в прошлые годы команда не могла выезжать на всероссийские матчи. В последнее время шефство над глухими взяла организация «Наше общее дело» и теперь с выездами у спортсменов проблем нет. По словам судей, уже сейчас показывают хорошую технику и физическую форму игроки из Московской области и Самары. Не отстают и воронежцы. — Есть из кого выбрать ребят в юношескую сборную, с тем учётом, что на следующий год у нас юношеские сурдолимпийские игры до 18 лет будут. То есть, есть предпосылки для наших воронежских спортсменов, которые могут реально туда попасть. И это самое главное на данном этапе, — поделился тренер сборной команды слабослышащих Воронежской области Вячеслав Гутько. — Безусловно, эти ребята и их семьи имеют определенный низкий достаток, и не каждый может собрать деньги на поездку на подобные чемпионаты России. Поэтому, «Наше общее дело» пошло даже навстречу им. Отдельные финансовые расходы мы берём на себя. Всё для того, чтобы турнир был достаточно серьезным, и приехали сильнейшие, — рассказал депутат Воронежской областной Думы Виктор Буздалин.