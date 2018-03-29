Капитан «Нижнего Новгорода» Петр Губанов прокомментировал победу над «Умана Рейер» (94:90) во втором матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА. «Я считаю, что хорошо, что закончили еврокубок победой дома для своих болельщиков, что неплохо. К сожалению, начали игру не с нужной энергией. Если смотреть по защите, то в первой половине пропустили 47 очков. Во второй половине добавили в защите. Если бы в первой половине сыграли с той же агрессией, то могли бы рассчитывать на другой результат, но, к сожалению, нам не чего-то не хватило. Неплохо сыграли выездной матч в Италии и думаю, что могли бы сделать меньшую разницу, так как по игре была возможность. Если бы там сделали разницу в 3-5 очков, то дома нам было бы намного легче. Побеждать всегда приятнее. Отмечу, сегодня вторую половину игру. На выезде был удачный старт и потом мы потеряли агрессию и свое преимущество, сегодня было наоборот: неудачно стартовали, но добавили во второй половине. В этом кубке были как удачные, так и неудачные и провалы. Но, в целом я считаю, что этот еврокубок был полезен для нашей команды. Честно говоря, мне немножко обидно, потому что мы могли бы сделать еще один шаг вперед по турнирной сетке. Не знаю как бы мы там сыграли дальше. Хорошо, что закончили на победной ноте, но мы все-таки могли идти дальше — это для меня обидно. Как повлияла трагедия в Кемерово? Я стараюсь абстрагироваться от произошедшего», — передаёт слова Губанова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.
Напомним, что первая встреча завершилась поражением «Нижнего Новгорода» со счётом 76:86, что не позволило команде выйти в полуфинал Кубка Европы ФИБА.