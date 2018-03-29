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Дзюба: мне жалко Уткина, желаю ему поскорее выздороветь

Дзюба: после Кубка конфедераций не заслуживал вызова в сборную — это объективно

Дзюба: сейчас принято быть удобным лизоблюдом, а я так не могу