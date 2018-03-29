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Мастер-класс с двухкратным чемпионом мира по тайскому боксу Вячеславом Тисленко в г. Любань Ленинградской области
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Мастер-класс с двухкратным чемпионом мира по тайскому боксу Вячеславом Тисленко в г. Любань Ленинградской области 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В местном Доме культуры состоялась открытая тренировка и мастер-класс для всех желающих.
На днях в гости к любанцам приезжал девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, двухкратный чемпион мира по тайскому боксу, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области Вячеслав Викторович Тисленко. В ДК г. Любань состоялась открытая тренировка и мастер-класс для всех желающих. Вячеслав Тисленко наградил любанских юнармейцев грамотами и значками. Наград удостоились бойцы клуба «СКЛОН», которые сотрудничают с ДОСААФ России и Всероссийским движением ЮНАРМИЯ: — Пешков Кирилл — Овсянников Никита — Драгомиров Кирилл — Мегалинский Максим. А в ответ получил из рук Владимира Разумова благодарственное письмо от имени администрации и совета депутатов за вклад в развитие и популяризации спорта на любанской земле.
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