Мастер-класс с двухкратным чемпионом мира по тайскому боксу Вячеславом Тисленко в г. Любань Ленинградской области

В местном Доме культуры состоялась открытая тренировка и мастер-класс для всех желающих. На днях в гости к любанцам приезжал девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, двухкратный чемпион мира по тайскому боксу, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области Вячеслав Викторович Тисленко. В ДК г. Любань состоялась открытая тренировка и мастер-класс для всех желающих. Вячеслав Тисленко наградил любанских юнармейцев грамотами и значками. Наград удостоились бойцы клуба «СКЛОН», которые сотрудничают с ДОСААФ России и Всероссийским движением ЮНАРМИЯ: — Пешков Кирилл — Овсянников Никита — Драгомиров Кирилл — Мегалинский Максим. А в ответ получил из рук Владимира Разумова благодарственное письмо от имени администрации и совета депутатов за вклад в развитие и популяризации спорта на любанской земле.