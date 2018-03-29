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Джабаров: Западу будет стыдно
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Джабаров: Западу будет стыдно 

Газета.Ru 10 минут назад
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что в будущем Западу будет стыдно, передает НСН.
"Они пытаются таким образом потакать Америке и Великобритании. Пусть это останется на их совести. Когда рано или поздно вскроется, что вся эта история с отравлением Скрипалей — бред и блеф, я надеюсь, им будет стыдно. Правда, они сделают вид, что «пробирка» была не той, но это не будет иметь никакого значения, потому главную гадость они уже сделали", — заключил Джабаров.
НАТО сократит состав сотрудников из РФ на 10 человек. Семеро будут высланы, ещё троим не дали аккредитацию. Теперь общая численность представителей РФ составит 20 человек. Об этом 27 марта во время пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Решение было принято из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаря и его дочери Юлии.
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