Джабаров: Западу будет стыдно

"Они пытаются таким образом потакать Америке и Великобритании. Пусть это останется на их совести. Когда рано или поздно вскроется, что вся эта история с отравлением Скрипалей — бред и блеф, я надеюсь, им будет стыдно. Правда, они сделают вид, что «пробирка» была не той, но это не будет иметь никакого значения, потому главную гадость они уже сделали", — заключил Джабаров.